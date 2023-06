Entrenador mexicano dice que Canelo Álvarez nunca será amado por los fanáticos como lo fue Julio César Chávez

El famoso entrenador Robert García afirmó que a pesar de que Saúl ‘Canelo’ Álvarez es muy popular, nunca será tan amado o querido por los fanáticos mexicanos como lo fue el campeón de tres divisiones de peso, Julio César Chávez.

En una entrevista con ESNEWS, García dejó claro que Canelo Álvarez superó en cuanto a negocios y logros a ‘El César’ del boxeo mexicano, pero aseguró que jamás se convertirá en la superestrella que fue en algún momento Chávez.

“En cuanto a logros (Canelo) sí es más grande que Chávez, pero en cuanto a amor de los aficionados mexicanos no. Nunca se convertirá en la superestrella que Chávez fue. Es muy popular, pero nunca va a superar el amor que los fanáticos tenían por él (Chávez). Pero en cuanto a negocios y logros, sí. Ya ha hecho más que cualquier otro peleador mexicano”, dijo el entrenador.

Cabe destacar que aunque Canelo Álvarez y Julio César Chávez son de épocas diferentes del deporte, ambos son catalogados como los mejores boxeadores que han nacido en México. Pero, en los últimos años, el tapatío ha sido criticado por elegir a rivales que puede vencer para mantener sus cinturones de peso supermediano y no aceptar una pelea con David Benavídez.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el campeón indiscutido de peso supermediano y tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. Por su parte, Julio César Chávez fue campeón de tres divisiones diferentes y acumuló 107 triunfos (86 por la vía rápida) y 6 reveses en su destacada carrera.

Robert García indicó que Canelo Álvarez buscaba tener ventaja ante Badou Jack

Robert García, en la misma entrevista, también criticó al mexicano por las condiciones que pidió para pelear por el título de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en manos del pugilista Badou Jack. Para el entrenador, si Canelo Álvarez quiere hacer historia, no debería pedirle al sueco que baje 20 libras y exigirle una cláusula de rehidratación, ya que lo que busca es tener ventaja.

“No sé. Si eres un peleador que quiere correr el riesgo de subir de peso para hacer historia, entonces no le pidas que baje 20 libras. No sé, quizás se ganó el derecho de hacerlo, no lo sé. (…) Si pones un peso pactado y una cláusula de rehidratación es porque quieres tener esa ventaja para mermar a tu rival. Quien decida imponer un peso pactado es porque quiere tener la ventaja. Por eso existen las divisiones de peso en el boxeo”, declaró.

