Rayados ‘sacrificó’ a uno de sus jugadores y ‘Tano’ Ortiz habló de cómo tomó la decisión

La llegada de Sergio Canales revolucionó la Liga MX y a Rayados de Monterrey, conjunto que tuvo que sacar de la lista de no formados en México a Celso Ortiz. Por su parte, el entrenador, Fernando Ortiz, explicó el motivo por el cuál él fue el elegido.

“Fue una decisión no fácil de tomar pero siempre cuando uno toma las decisiones está volcado 100 por 100 en el equipo, no he tenido otra decisión con respecto a no pensar con lo mejor para la institución y he tenido una charla con Celso que se lo he comunicado”, indicó ‘Tano’ Ortiz en conferencia de prensa este martes.

Fernando Ortiz en su presentación con Rayados. Foto: Andrea Jiménez – Imago7.

No obstante, esto no es lo único que ha dicho el entrenador sobre su nuevo jugador, pues también explicó como es que ha hablado con él tras firmar su contrato con la institución rayada. Además, también recalcó como es que se podrá ir a Estados Unidos para jugar en la Leagues Cup y ganar minutos y confianza junto a sus compañeros.

“He tenido la posibilidad de hablar con Sergio una vez firmado el contrato con la institución, él está feliz, está queriendo entrenar de manera inmediata en las instalaciones de El Barrial, eso para mí es importantísimo que se pueda poner a tono y que se pueda incorporar a nosotros acá en Estados Unidos y que conozca a sus compañeros es fundamental.

“Feliz al trabajo de la directiva en lograr un refuerzo de esa jerarquía y solo Sergio tiene ahora más que pensar que jugar en sus compañeros”, señaló Fernando Ortiz la tarde previa al partido del Monterrey frente a Real Salt Lake en su primer partido de la Leagues Cup 2023.

Fernando Ortiz, entrenador del Rayados de Monterrey. Foto: Agustin Cuevas/Getty Images.

Partido de Rayados en la Leagues Cup

Rayados jugará ante el Real Salt Lake de la Major League Soccer en un encuentro valido la Leagues Cup, el cual iniciará a las 21:30 ET, 18:30 PT y será realizado en el America First Field ubicado en Utah. Además, ten en cuenta que este y todos los partido de dicho torneo se pueden disfrutar mediante los servicios de la MLS Pass on Apple TV.

Jugadores de Rayados de Monterrey celebrando un gol en el Mundialito. Foto: GERARD JULIEN/AFP via Getty Images.

