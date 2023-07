“Entré en depresión”: William Valdés habla por primera vez sobre su salida de Univision con Rodner Figueroa

El presentador William Valdés se sinceró como pocas veces sobre el otro lado de la moneda de la televisión y habló sobre el duro momento que atravesó cuando le dijo “adiós” a Univision, todo esto durante su participación en el podcast ‘Cara a Cara’.

En su charla con el comunicador Rodner Figueroa, el cubano habló sobre sus inicios en el mundo de la farándula y cómo es que la fama tocó a su puerta a temprana edad: “Comencé a estudiar actuación cuando tenía 12 años. La primera vez que estuve frente a una cámara fue en un comercial con La chilindrina, con María Antonieta de las Nieves”, detalló.

No obstante, fue en el año 2014 cuando su oportunidad de unirse a la familia Univision se presentó, es así como terminó siendo presentador de redes sociales en Despierta América.

Lamentablemente, lo que comenzó como una gran experiencia culminó de una manera abrupta como resultado de lo que él llamo, malas decisiones: “Entré en una depresión. Me deprimí. No me pude levantar de la cama para ir a trabajar”.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso se dio luego de asistir a la fiesta del lanzamiento del disco El dorado de Shakira en Miami Beach. Luego de la larga noche, William Valdés olvidó poner la alarma de su celular: “No llego a trabajar, me levanto a la 1 de la tarde”.

“Llegaba tarde, la verdad yo descuidé mucho mi trabajo”, profundizó Valdés. “Le falté el respeto a mis compañeros con mis actos de no llegar a tiempo, no llegar a las juntas. No me estoy excusando, la culpa la tengo yo”.

Este momento de sinceridad no hizo más que ganarse la apreciación y respeto de Rodner Figueroa, quien no dudó en felicitarlo por aceptar sus errores.

Para finalizar, William Valdés reflexionó sobre las pruebas que se le han presentado a nivel profesional: “Tengo una familia, y mi mamá y mi papá se han convertido ya en mis hijos. Dependen de mí al cien por ciento (…) Mi casa no se va a pagar sola y yo no voy a dejar a mi familia en la calle”, dijo.

