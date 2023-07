Kenia Os deja ver su ropa interior al modelar un vestido negro de encaje

Kenia Os sorprende con frecuencia a sus seguidores en Instagram, y ahora compartió una serie de fotografías tomadas durante su estancia en Río de Janeiro. Ella aparece usando un vestido negro de encaje que resaltó su escultural figura y hasta dejó ver su ropa interior. Las imágenes han obtenido hasta el momento más de un millón de likes.

La influencer y cantante de 24 años también publicó un video grabado en la entrega de los Premios Juventud, en la que lució varios outfits. Ella presumió los tres galardones que obtuvo: Mejor Fandom, La Nueva Generación Femenina y Quiero Más. View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud)

Kenia tiene más de 15 millones de seguidores en esa red social; ella se encuentra actualmente en Miami trabajando en nuevas canciones, pero aprovechó para compartir imágenes que la muestran en la playa, recostada mientras toma el sol y usando un microbikini de hilos. View this post on Instagram A post shared by Kenia Os (@keniaos)

