Sin sostén y a bordo de un auto deportivo Kenia Os modela una blusa semitransparente

A Kenia Os le encanta modelar todo tipo de atuendos, y ahora ha acaparado las miradas con unas fotografías que publicó en Instagram y que llevan más de medio millón de likes. En las imágenes la cantante aparece a bordo de un auto deportivo, usando una minifalda tableada y una blusa negra semitransparente que, abierta, reveló que no llevaba sostén.

Kenia es también conocida por las coreografías que lanza en TikTok, y usando ajustados leggings negros (con sus gafas oscuras como complemento) ella bailó al ritmo de su más reciente sencillo “Todo my love”, generando más de dos millones de reproducciones hasta el momento.

En YouTube el video de “Todo my love” ya se acerca a los tres millones de vistas, reflejo de la popularidad que goza la cantante mexicana, quien también publicó en su cuenta de Instagram unas fotos tomadas durante los descansos en las grabaciones del clip, y que la muestran usando un body de red y pantalones de color verde. Kenia escribió a sus fans el mensaje: “Unas foticos del MV de Todo My Love. Gracias por el amor los amooooooo! 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚” View this post on Instagram A post shared by Kenia Os (@keniaos)

