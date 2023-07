La Opinión Hoy: EE.UU. tendría restos de naves y seres “no humanos”

En lo que rápidamente se convierto en una audiencia trending topic en las redes sociales, tres expertos en los llamados Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés) rindieron testimonios en la Cámara de Representantes, en donde revelaron que el gobierno de Estados Unidos tiene restos de aeronaves y biológicos de entes “no humanos”.

La representante republicana Nancy Mace cuestionó sobre posibles naves extraterrestres que se hubieran estrellado y que se recuperaron los cuerpos de pilotos.

Los tres testigos: Ryan Graves, Director Ejecutivo de “Americans for Safe Aerospace”, David Grusch, exoficial de Reconocimiento Nacional Representante en la Fuerza de Tarea de Fenómenos Anómalos No Identificados, y el Comandante Retirado David Fravor, ex Comandante en la Marina de los EE. UU., declararon todo bajo juramento e incluyo dijeron que podían dar más información y detalles a todos los legisladores en un foro privado o más confidencial.

David Grusch, ex Oficial Nacional de Reconocimiento Representante de la Fuerza de Tarea de Fenómenos Anómalos No Identificados en el Departamento de Defensa de los EE. UU., toma asiento cuando llega a una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara titulada “Fenómenos Anómalos No Identificados: Implicaciones en la Seguridad Nacional, Seguridad Pública y Transparencia Gubernamental” en Capitol Hill 26, 2023 en Washington, DC. (Drew Angerer/Getty Images)

En los últimos meses, ha habido un aumento del interés en el Congreso sobre los llamados UAP, antes referidos como ovnis, luego de que el Pentágono reconociera que ha investigado más de 800 fenómenos de ese tipo, aunque no ha revelado detalles.

El republicano Glenn Grothman, de Wisconsin, fue quien presidió la audiencia, la cual despertó curiosidad y suspicacia, pero incluso él mismo bromeó al iniciar los cuestionamientos.

El abogado Daniel Sheehan escucha durante una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes titulada “Fenómenos anómalos no identificados: Implicaciones en la seguridad nacional, la seguridad pública y la transparencia del gobierno” en Capitol Hill 26, 2023 en Washington, DC. (Drew Angerer/Getty Images)

Testificaron sobre posibles avistamientos

En la audiencia, Ryan Graves, narró que era piloto de F-18 estacionado en Virginia Beach en 2014 cuando su escuadrón comenzó a detectar objetos desconocidos.

“Eran como cubos de color gris oscuro o negro”, dijo. “Dentro de una esfera transparente, donde el vértice o las puntas de los cubos tocaban el interior de esa esfera”.

Agregó que un compañero piloto le contó sobre otro incidente a unas 10 millas de la costa, el cual involucró un UAP de entre 5 y 15 pies de diámetro.

El Pentágono ha dicho que investiga si esos avistamientos son naves de tecnología extranjera, no necesariamente extraterrestre, pero Graves consideró que incluso bajo esa premisa se debería tomar en consideración la seguridad nacional.

A su vez, el comandante David Fravor, exoficial al mando del Escuadrón Black Aces de la Marina de los EE.UU., también narró un encuentro con UAP en 2004 en California.

Se trató, dijo, de un objeto liso de forma ovalada que flotaba sobre la costa californiana, luego aceleró y desapareció.

Muchas personas hicieron fila para asistir a una audiencia del Subcomité de Seguridad Nacional, la Frontera y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes titulada “Fenómenos anómalos no identificados: implicaciones en la seguridad nacional, la seguridad pública y la transparencia del gobierno”, en Capitol Hill en Washington, DC, el 26 de julio de 2023. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Si bien la audiencia es un paso importante para intentar conocer más detalles del fenómeno UAP en EE.UU., en el Senado es donde podría avanzar con mayor seriedad el tema, debido a un proyecto de ley que obligaría al Gobierno estadounidense a revelar información sobre estos hechos.

Seguir leyendo: