David Beckham revela cómo vivió el momento crucial en el que se enteró de la llegada de Messi al Inter Miami

La gran exposición mediática que hay en Estados Unidos es, en parte, gracias a David Beckham. El ahora copropietario del Inter Miami reveló cómo se gestó el fichaje de Lionel Messi y la inesperada forma en la que terminó enterándose de una de las contrataciones del año en el mundo del fútbol.

Anteriormente, ya el exjugador inglés había contado algunos detalles de cómo vivió la noticia de la contratación del argentino, pero ahora, en una conversación con ‘The Athletic’, explicó la forma en la que se enteró de que Messi jugaría en su equipo.

“Ese día estaba en Japón con mi familia y me desperté a las cinco de la mañana porque mi teléfono no dejaba de vibrar. Entonces Victoria me dijo: ‘¿En serio? ¡Apaga tu teléfono!’”, dijo. Beckham tenía tras el fichaje del siete veces Balón de Oro un largo tiempo, desde 2019.

“Miro mi teléfono y digo: ‘¿Qué pasó? ¡Algo ha pasado!’ Me puse las gafas y dije: ‘¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Él lo ha anunciado!’ (…) mi esposa me dijo: ‘¿Qué quieres decir con que lo ha anunciado?’. Le dije: ‘¡Salió en la televisión y dijo que viene a Inter Miami!’. Se me pone la piel de gallina al hablar de eso”, aseveró.

Lionel Messi abraza a David Beckham en su presentación con el Inter Miami. Foto: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images.

El ex mediocampista de Real Madrid y Manchester United precisó que durante una conversación, él y su socio, Jorge Mas, decidieron viajar a Barcelona y entablar una serie de diálogos con el padre y representante del jugador, Jorge Messi. Conversaciones que finalmente llegarían a buen puerto, pues ‘La Pulga’ tenía varias opciones sobre la mesa. Quedarse en el PSG, retornar al FC Barcelona, emprender una nueva aventura en Arabia Saudita o arribar al fútbol de Estados Unidos, como finalmente decidió.

Tras conocer públicamente la decisión del sudamericano, Beckham reconoció haberse puesto en contacto con Mas. “Llamé a Jorge enseguida y me emocioné porque sé por lo que hemos pasado en los últimos años. Tratar de construir este club, los obstáculos, los desafíos: tratar de conseguir un terreno (para construir un estadio), ir a batallas legales… a pesar de todos los problemas que hemos tenido, este momento lo cambió todo. Cambió todo nuestro club”, destacó.

David Beckham junto a Jorge Mas en el debut de Messi. Foto: Megan Briggs/Getty Images.

“Cuando recibí la llamada telefónica, sentí la sensación que tuve cuando salí de Old Trafford o Wembley. Pensé: ‘Acabamos de vencer a toda la competencia para fichar al mejor jugador que jamás haya jugado nuestro juego’”, agregó.

Hace poco más de un mes, el exfutbolista británico confesó durante un seminario llamado ‘Lecciones de liderazgo’ que tras conocerse la decisión de Messi, su teléfono celular recibió al menos un millón de mensajes.

“Hace un par de semanas me desperté con un millón de mensajes en el teléfono. Pensé: ‘¿Qué ha pasado? Normalmente, no recibo tantos mensajes’. De repente, me enteré de que Leo había anunciado que venía a Miami. Obviamente, no fue una sorpresa para mí”, declaró.

Desde su presentación a mediados de julio hasta ahora, Messi se ha convertido en una atracción mediática en Estados Unidos. En tan solo dos encuentros ya ha anotado tres goles y regalado una asistencia.

