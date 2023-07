Messi demuestra su buena onda con regalo sorpresa a sus compañeros en el Inter Miami

Lionel Messi sigue adaptándose cada vez mejor a Estados Unidos y el Inter Miami, donde ya ejerce como capitán dentro y fuera de los terrenos de juego. Tras su última exhibición, en la que derrotaron 4-0 al Atlanta United en Leagues Cup, se pudo conocer que el argentino sorprendió a sus compañeros con un exclusivo regalo.

Fue el defensor DeAndre Yedlin el que dio a conocer este hecho en la zona mixta después del compromiso. El estadounidense reveló a la prensa que Messi tuvo el gesto de regalar a todo el equipo unos audífonos con los colores del club.

Defensor estadounidense DeAndre Yedlin. Foto: Héctor Vivas/Getty Images.

El futbolista de 30 años fue cuestionado sobre la disponibilidad de los auriculares que portaba, unos Beats By Dre color rosa y negro con el escudo del Inter Miami. Fue ahí cuando confesó que había sido cortesía del siete veces Balón de Oro.

“Ese es Messi, él los consiguió para el equipo. No sé si los compró, pero se los dio a todos por su primer partido”, explicó Yedlin. Mis audífonos son de la marca Beats by Dr. Dre (Beats) una empresa que ha sido líder en audio y fue fundada en 2006 por Dr. Dre y Jimmy Iovine. Aunque en 2014, Beats fue adquirido por Apple Inc.

DeAndre Yedlin reveló que Messi le regaló audífonos personalizados de Inter Miami a sus compañeros para celebrar su debut 🤩 pic.twitter.com/VLFgzojPcC — GOAL en español (@Goal_en_espanol) July 26, 2023

El modelo en cuestión se trata de los “Beats Studio Pro”, pero parecen ser una edición exclusiva a petición de ‘La Pulga’, pues en la página web oficial no se encuentran a la venta y solo están disponible en color marrón, negro, azul y beige.

El costo de los audífonos es de $350 dólares, pero teniendo en cuenta que se trata de un diseño exclusivo y el plantel del Inter Miami está compuesto de 29 jugadores más 11 integrantes del cuerpo técnico, el argentino se pudo haber dejado más de $14,000 dólares.

Captura de pantalla.

Messi solo ha disfrutado de unos pocos entrenamientos y dos partidos con el conjunto rosa, pero su adaptación parece estar dándose a pasos agigantados. Dentro de la cancha y en las imágenes de los entrenamientos se ha visto al sudamericano bastante cercano con varios compañeros.

Dentro de la cancha la armonía parece ser la misma, pues la conexión y la química de juego desde su arribo son distintas y la dinámica de un Inter Miami en horas bajas está cambiando.

Messi celebrando con sus compañeros en el Inter Miami. Foto: GIORGIO VIERA/AFP via Getty Images.

Figuras como Josef Martínez ya derrochan simpatía hacia el argentino. “Todo surge de manera muy natural, cada día nos entendemos un poco más, hablamos un poco más. Le respeto y le admiro de corazón. Estoy feliz de tenerlo, ya había sufrido a Messi demasiado con la selección. Ahora, tenerlo aquí, hay que disfrutarlo todo lo que dure”, comentó.

