Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de julio de 2023

PISCIS

Grandes cambios se avecinan en tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante, o le aflojas o te comprometes. No confíes en tus gastos pues podrías estar algo apretado en lo económico. Hay mucha suerte en números que terminan en 3, 7 y 9. Pon atención a tus sueños que te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte. Momento de poner las cosas en claro con una persona, no te hagas ideas absurdas ni pienses tan negativamente. No te mortifiques por chismes, la gente sin qué hacer en eso gasta tu tiempo y solo quiere que la tomes en cuenta, en la medida que se te resbalen sus fregaderas dejarán de estar fregando. Posibilidades de crecimiento personal se aproximan, necesitas estar bien en tu interior para que dichas situaciones se muestran de manera positiva. Problemas con familiares a causa de malos entendidos y envidias. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones.

ACUARIO

Algunas veces eres muy infiel inclusive contigo pues no sabes ni lo que quieres en tu vida y por eso vienen las equivocaciones. Es importante que seas fuerte para una situación que ocurrirá en los próximos días con una amistad o un familiar. Podrías enterarte de chismes nada agradables, ni te estreses, recuerda que por algo pasan las cosas, te va a servir para darte cuenta de unas verdades que ya sabías, pero no querías aceptar. Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas de una amistad pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a una persona que es muy importante para ti. No descuides a tus amistades, algunas veces te metes shingos en tus cosas y cuando quieres convivir con ellas ya no se puede. Ponte las pilas en cuestión de proyectos pues muchas de tus ideas podrían ser robadas por personas a las que les has contado tus planes. No busques la manera de caerle bien a todo mundo pues jamás lo lograrás, recuerda que no somos moneditas de oro. Un vecino anda ladrando sobre tu reputación.

CAPRICORNIO

La vida te compensará de cosas maravillosas y te devolverá lo que antes no te dio. Te vienen oportunidades de crecimiento en el área laboral pues podrían cambiarte de puesto o de salario. No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía. Ya no temas a cambios y materializa cada una de tus sueños o metas, estas en la mejor etapa que todo rinda frutos, te viene un dinerito extra que te va a caer de lo mejor, aprende a no malgastarlo. Muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta dónde puedes llegar. No es que no creas en el amor, el problema es que has recibido tantos golpes que te cuesta volver a confiar, sin embargo, en próximas fechas nacerá una ilusión por una persona que conocerás en las próximas semanas.

SAGITARIO

Si tu pareja se torna exigente con una manera de actuar tuya o de comportarte ponle un alto, recuerda que cuando te conoció ya traías esa esencia que no te cambie, al final es tu manera de ser. Es momento de pensar un poco más en ti y en tus cosas, de comenzar a quererte y valorarte y darte cuenta de que no necesitas de nadie para estar bien y para ser feliz. Una nueva amistad podría llegar y se llevarán de lo mejor, te ayudará a soltar el buche y descansar de tantos problemas que traes en la cabeza y no has podido contar abiertamente. Es importante que te cuides de problemas de salud, no comas tantas harinas o azúcares refinados, ahí está la clave, además podrías bajar un poco de peso. Amistad sale con su domingo siete y te enteras en los próximos días. Si tienes una relación es momento de pensar un poco más en ustedes si realmente desean que eso crezca, no es momento de traer situaciones del pasado y volver a vivir lo mismo, es momento de soltar y dejar ir para poder ser feliz.

ESCORPION

Si tienes pareja es momento de dar el siguiente paso, no dejen que la relación se vuelva costumbre. Cuida mucho tus piernas y pecho, podrías enfermarte de una infección en estos días. Ya no dejes nada para mañana, si tienes posibilidad de hacerlo hoy. Ten mucho cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no tiene nada que ofrecerte. Tu carácter de la fregada que te cargas podría hacerte cometer grandes errores, llévate las cosas tranquilamente y no tomes decisiones a la ligera. No permitas que nuevos cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te dañen tus días, date la oportunidad de enfrentar lo que venga. Vienen días en los cuales deberás de ver un poco más por ti y tu felicidad, de enfocarte en esas cuestiones que valen la pena, termina el mes de julio y con él deberás de soltar el pasado y prepararte para vivir una vida distinta en la cual tu prioridad seas tu mismo. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Te decepcionarás mucho de una amistad. Salida a fiesta o con amistades, no tomes mucho pues podrías aflojar a la persona equivocada.

LIBRA

Aprende a deslindarte de todo lo que no es tuyo porque después nadie va a meter las manos al fuego por ti, que cada quien se haga responsable de sus acciones para que después no paguen justos por pecadores. No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena. La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo. Una amistad andará muy pegada a ti y con interés amoroso, sabrás identificar de quién se trata en próximas fechas. No es momento de entrar en conflictos con nadie, suelta lo que duele y lo que pesa y centra tu vida en lo que en realidad vale la pena. Cuidado con amores de una noche y con meterte en chismes los cuales te van a llevar por problemas dentro de la familia o de tu círculo de amistades. Ten cuidado con una caída o con un accidente. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti.

VIRGO

Oportunidad de mejorar en aspectos del área sentimental, pero tienes que ser muy inteligente para no cometer los mismos errores. Viene una separación o divorcio y este podría llevarse a cabo dentro de la propia familia, hay que tener cuidado con situaciones que se estén presentando y que podría desunirlos. En el amor mejorarás muchísimo, pero debes aprender a confiar más en las personas, que te hayan traicionado en el pasado no significa que vuelva a suceder, hay una persona que está interesada en ti pero tu ni en cuenta, prefieres quedarte con la miércoles que con quien de verdad vale la pena. Se podría comenzar a planear un viaje de último momento y este podría ser con familia o con amigos, que se haga, es momento de salir de la rutina y de disfrutar un poco más la vida. Ten cuidado con ciertas personas que te rodean pues podrían meterte en problemas debido a chismes o envidias. Mucho cuidado con una persona de piel blanca la cual podría meterte en chismes ya que andará contando secretos o chismes que tu le contaste.

LEO

Es posible que tu pareja en caso de tener requiera mayor tiempo a tu lado, recuerda que si le descuidas mucho podrías cometer un grave error. No le gusta andar con rodeos y se desespera mucho si no ve interés rápido por parte de la otra persona. Ya no des segundas oportunidades a quienes no las merecen ni te dejes manipular por la familia, tus decisiones te corresponden solo a ti. Andarás estresado en el área laboral hay una noticia que esperas y que nomás no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso. Tienes una lengua muy suelta y no te cuesta trabajo decir lo que sientes y más cuando se trata de defenderse o defender lo tuyo, eso es una virtud en ti, pero a la vez una desventaja pues muchas personas pueden ofenderse con la claridad de tus palabras

CÁNCER

Sueños premonitorios que te revelarán muchas cosas que están por pasar, no pienses tanto en los problemas que te aquejan y échale todas las ganas para lograr tu meta y objetivos. En el amor tienes muchas dudas, no estás en la mejor etapa, pero tampoco te vas a ir de la fregada. Inicio de algo muy perro para tu vida, la vida te compensará de amor y más. Decepciones amorosas ya no te quitarán el sueño. Sueños premonitorios y posibilidad de fiesta o convivio el fin de semana. Recibirás noticias de alguien muy especial de fuera. Noticias de ex amor se visualizarán en los próximos días y llegarán cargadas de sorpresas. Nuevos viajes en puerta y una fiesta en la cual será el centro de atención. Te vienen cuestiones muy positivas, así como estabilidad económica y emocional. Ten cuidado con negocios en estos días pues podrías ser víctima de un fraude. Si tienes una relación la desconfianza, los celos y las mentiras podrías dañar lo que has construido.

GÉMINIS

Cuídate de caídas y de aflojar mucho el hocico pues podrías dañar a quien quieres. Noticias inesperadas se aproximan en el ámbito laboral y te van a beneficiar mucho. Cambios y nuevas perspectivas en tu vida, comenzarás a ver un nuevo escenario muy perro que te llegará en los próximos días, comprenderás el por qué no funcionó con unas personas y darás por terminados muchos de esos ciclos. Problemas con una persona de tu pasado que regresa nomás a joders. Viene un viaje o sabrás de familia lejana, te sentirás muy feliz. Si tienes pareja es posible que sientas celos por parte de una de tus amistades, date la oportunidad de explicar lo que pasa antes de cometer graves errores. Es posible que sientas necesidad de alguien en estos días y más si estás soltero o soltera pues la soledad te va a calar hasta en los huesos. Es posible que te sientas impotencia por no poder consolidar algo que tenías en mente, pero con el paso de los días todo resultará favorablemente.

TAURO

Es posible que la vida te ponga en una situación compleja la cual te haga ver la verdadera cara de muchas de las personas que te rodean, deja de mendigar atención y cariño de gente tonta que solo buscan sacarte de tu círculo de armonía y llenarte de conflictos la existencia. Ya no te permitas caer por nadie ni des pie a equivocaciones, perdonar una y otra vez a quien se la vive engañando crea solo un vicio del cual jamás lograrás salir. No te estanques en promesas falsas ni en cuestiones que sabes qué suelen estar en el aire y quedan como simples promesas y no hechos. No te compliques tanto la existencia, es momento de llevar la vida más ligera y hacer a un lado todos esos problemas y shingaderas que te ap3ndejan o te hacen cometer errores, no te culpes por errores del pasado ni por situaciones en las cuales tú no eres culpable. Empezarás a tratar a las personas como se merecen y a no dejarte manipular ni por ti mismo. Se aproxima un viaje o comenzarás a planear una salida.

ARIES

Eres una persona bastante buena que siempre lucha por estar bien en lo económico y en lo sentimental sin embargo en estos meses la vida te ha fregado mucho, no te des por vencido y enfrenta cada situación que venga con tu mejor cara pues entre tanto problema llegará alguien que te hará cambiar tu manera de pensar respecto al amor. Ten cuidado con creer en la primera impresión que te dan las personas, necesitas conocerlas más, a veces te juegan el dedo en la boca pues no te muestran su verdadera cara, es ahí donde aparecen las decepciones. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. En cuestión de amor tienes shingos de posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa un shingo. Cuida mucho la parte de tus sentimientos, te has vuelto algo frío o fría con las personas que quieres, tienes miedo a que te engañan y traicionan, aprende a ver la vida más colorida y que no te afecte lo que sucede a tu alrededor..