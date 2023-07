¡Con Shakira de fondo! Manuel Turizo canta frente a Gerard Piqué ‘Copa Vacía’

El cantante Manuel Turizo está revolucionando las redes sociales luego de que en la final la final four de la Kings League, que pertenece a Gerard Piqué, abriera su presentación con la voz de Shakira interpretando ‘Copa Vacía’, el éxito que tienen juntos.

El colombiano fue uno de los artistas invitados al torneo de fútbol que se celebró el en el estadio Civítas Metropolitano de Madrid y que estuvo organizado por el streamer Ibai Llanos y la empresa Kosmos propiedad del ex de la ‘Shak’.

Manuel llevó a Shakira a la Kings League

Turizo hizo sonar la voz de Shakira en el multitudinario evento, en el que estaba presente el exjugador del Fútbol Club Barcelona. Luego de que se escuchara la parte de ella, él comenzó a cantar en vivo la canción ‘Copa Vacía’.

En redes sociales, internautas han comentado lo que hizo el intérprete de ‘La Bachata’ frente a unas 80 mil personas y más tres millones de televidentes. Muchos aseguran que fue un guiño a su amiga y otros han opinado que Piqué estuvo de acuerdo en hacerlo para “facturar”.

“Necesitamos un amigo como Turizo”; “y yo pensando que era mala onda por formar parte del show de Piqué… Sin saber que haría eso. Pagaría por ver las caras de Piqué y Clara”; “Estoy seguro de que a Piqué le vale ver&* jaja. Al contrario, sabe que con esta canción se generará polémica y le darán más foco a su evento, se llama mercadotecnia”; “Increíble. A veces pienso que aún Pique y Shakira tienen algún negocio o trato…. Que quizás ni tan mal se llevan como nosotros creemos… en realidad no entiendo…”; “La cara de Manuel Turizo tipo, tú no le fallaste a Shakira, le fallaste a toda Colombia, Piqué, así que va por mi paisana”; “No creo que debamos compartir y hacer popular el show de la KL. Por algo buscaron esta canción para meter ruido. Yo no caigo en esto no pienso compartir” y “Su cara es tipo: ‘Tú y yo sabemos lo que estoy haciendo”, son muchos de los comentarios que circulan en redes sociales.

¿’Copa Vacía’ tiene dardos contra Piqué?

El tema es uno de los últimos seis éxitos que ha sacado la cantautora durante el último año tras la separación del catalán y que contiene algunas frases que pudieran ser dardos contra él.

“Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti”, “Siempre estás ocupado con tanto negocio te haría bien, mi amor, un poquito de ocio” o “Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”, son algunas de las frases que pudieran hacer referencia a Piqué en la canción de Shakira.

¿El exculé aparece en el video de Manuel Turizo y Shakira?

Desde que se estrenó el videoclip del sencillo de los dos colombianos, las fans notaron que en un fragmento del material audiovisual aparece una rata que rápidamente relacionaron con una “presencia” implícita de Gerard Piqué.

Shakira incluso fue consultada en una entrevista sobre si esa rata tenía que ver con su ex y, aunque no desmintió ni confirmó, dijo que cualquier similitud con su vida era “pura coincidencia”.

Pero no todo quedó allí, hace unos días ella compartió un tras cámaras de la grabación de ‘Copa Vacía’, que se realizó cuando ella todavía vivía en Barcelona, España, en el que se ve cómo la rata la asustó cuando filmaban.

El cómico material que subió hizo que sus fans comenzaran a dejarle comentarios en referencia a si Gerad Piqué era el animal y la había asustado.

Sigue leyendo:

– Shakira enciende las redes sociales presumiendo sus atributos con un vaquero de encaje

– Shakira y su hijo Sasha cantan la ranchera ‘El Rey’ en un partido Los Dodgers

– Shakira y Rauw Alejandro enfrentan rumores de romance tras truene con Rosalía

– Shakira grita despavorida cuando se le acerca la rata, en un video detrás de cámaras del clip de su canción “Copa vacía”