Periodista fue atropellado sutilmente en plena transmisión por un carro mecánico de Red Bull

Durante las prácticas del Gran Premio de Bélgica, que finalmente se disputó este domingo, se vivió un curioso y gracioso episodio cuando el reconocido periodista Juan Fosssaroli fue impactado en plena transmisión por el carrito mecánico de los neumáticos de la escudería Red Bull.

Durante la carrera en el circuito de Spa-Francochamps, los reporteros comenzaban a transmitir lo que estaba ocurriendo en la pista. Fue en ese momento, en medio del pase televisivo, cuando Fossaroli sintió un leve impacto, pero suficientemente fuerte como para moverlo del cuadro e impulsarlo hacia delante.

En el video, que ya circula en redes sociales, se puede apreciar como el argentino fue despedido por el carro mecánico que transportaba llantas. Tras el contacto, fue impulsado en dirección a la cámara y dio la pequeña impresión de que podía caer mientras sostenía el micrófono con la mano.

Un miembro del equipo Red Bull empuja los neumáticos en boxes durante los retrasos debido a la lluvia antes de la carrera de velocidad antes del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Foto: TRIBOUILLARD/POOL/AFP via Getty Images.

El comunicador se tomó la situación con humor y desató una ola de risas entre sus compañeros en el estudio, quienes se deleitaron observando la repetición de la escena. “Son gajes del oficio. Me voy a quejar a la Federación Internacional, me llevaron por delante, me sorprendí. ¿Qué quieren que haga?”, comentó tras ser golpeado.

El clip ser ha popularizado en la plataformas como TikTok, superando las 130,000 visitas y los 120,000 likes “Casi nos quedamos sin reportero”; “Pobre Juan, gracioso, pero debió doler”; “Pobre Juan”, fueron algunas reacciones en los comentarios.

Este domingo el Gran Premio de Bélgica se decantó para el neerlandés Max Verstappen, quien consiguió su cuadragésima quinta (45) en la Fórmula 1. Red Bull volvió a liderar los primeros dos lugares tras varios circuitos sin poder hacerlo.

Sergio ‘Checo’ Pérez por fin pudo reencontrarse y logró el segundo lugar, cortando así una larga la racha. Con este 1-2 conquistado por Max Verstappen y ‘Checo Pérez’, Red Bull Racing confirmó el mejor arranque como escudería en todos los tiempos al lograr conquistar las 12 primeras carreras de la temporada.

