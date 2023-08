‘Chucky’ Lozano dejaría Europa para llegar a la MLS con el LAFC de Carlos Vela

Hirving Lozano tiene un futuro complicado con el Napoli en la Serie A, pues el conjunto italiano no quiere perder al delantero a coste cero. Es por este motivo, que el ‘Chucky’ abandonaría Europa para así llegar al LAFC de la Major League Soccer, al menos así lo indica los reportes generados desde el país de la bota.

DAZN Italia, es la fuente que explica como el equipo angelino y el futbolista de 28 años ya tendrían un acuerdo verbal para así abandonar Italia y llegar a Estados Unidos. Lo único que faltaría sería un acuerdo entre el Napoli y el LAFC, conjuntos que deberán hablar para así encontrar una solución que ayude a todos.

Aunado a esto, la fuente explica que la operación por la transferencia de Lozano estaría cerca a los 20 millones euros, unos $21 millones de dólares estadounidenses, cifras que pretende alcanzar el conjunto napolitano por la salida del delantero mexicano.

Hay que tener en cuenta que dicha decisión sería un cambio drástico para Lozano, pues luego de ser una figura importante para la obtención del campeonato local, el azteca dejaría el conjunto para jugar en una liga, que al menos en el papel, se ve mucho menos.

Este cambio también estaría ligado a que el equipo de Nápoles le ofreció una renovación contrato (vence en junio del 2024), pero con una reducción importante en su salario, situación que no le gustó al azteca y es por este motivo que Lozano decidió no aceptar.

Por ello, Napoli está vendiendo a Lozano en un precio menor a su ficha oficial, pues prefiere vender al elemento azteca a que se vaya gratis y deje más cuentas negativas al conjunto que hoy por hoy es el actual campeón de Italia.

El valor del ‘Chucky’ Lozano según Transfermarkt

Aunque el equipo pagó originalmente 50 millones por su servicios, y estaba tazado en unos 45 en ese momento. En estos momentos, su valor es cercano a los 25 millones. Sin embargo, debido a la urgencia que tiene el club para salir de su ficha, este monto se ve reducido.

Con Napoli, el delantero mexicano fue capaz de levantar una Copa de Italia y la Serie A, dos trofeos que van directamente a los bolsillos del azteca que estaría a un paso de llegar al LAFC de la MLS.

