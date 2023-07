En ceñido body negro Isabella Castillo baila sensualmente a bordo de un yate

Isabella Castillo se fue de vacaciones, pero no podía dejar de complacer a sus fans con un video que publicó en Instagram y que la muestra a bordo de un yate, usando un body de color negro y bailando sensualmente; ella escribió junto a su post el mensaje: “Gozadera en el lago”. View this post on Instagram A post shared by Isabella Castillo (@isabellacastillodv)

La bella actriz cubana estuvo hace algunas semanas en Puerto Rico, y aprovechó para posar en el hotel donde se hospedaba, logrando una serie de fotos que encantaron a sus seguidores y en las que aparece usando un traje de baño de color amarillo que resaltó su figura.

Desliza para ver todas las fotos

Isabella también acudió a un “fan fest” organizado por Telemundo, en el que anunció que habrá una novena temporada de “El señor de los cielos”, la serie en la que lleva uno de los roles protagónicos. Para la ocasión ella lució un vestido de animal print y estuvo acompañada por la actriz Carmen Aub. View this post on Instagram A post shared by Isabella Castillo (@isabellacastillodv)

