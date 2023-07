Kylian Mbappé: 10 fechas importantes del “culebrón Mbappé” en el PSG

El “culebrón Mbappé” cumple este lunes una nueva etapa, cuando se acaba el plazo para que el jugador pueda activar su cláusula de renovación con el París Saint-Germain, un suspense roto hace semanas, pero que ha conducido a un pulso entre el jugador y el club

Mientras el delantero se entrena con los descartes del equipo lejos de la concentración del resto de sus compañeros en Japón, el enconamiento, que para muchos augura una crisis larga y para otros apunta a una resolución más inminente, se puede resumir en diez fechas.

28 de mayo: “El año que viene estaré aquí”

Recién elegido mejor jugador del año por el sindicato de futbolistas, Mbappé respondió a una pregunta sobre su futuro: “Estaré aquí la próxima temporada”. Al tiempo, eludía hablar sobre las siguientes.

12 de junio: Mbappé comunica al club que no activa la tercera temporada firmada en 2021

El jugador envió una misiva a la dirección del PSG indicando que no activará la cláusula de prolongación de su contrato para la temporada 2024/2025, lo que le deja libre de negociar con otros equipos a partir del 1 de enero próximo y le permite partir libre a final de la próxima campaña.

5 de julio: “Si Kylian no renueva, la puerta está abierta”

Durante la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG, el presidente, Nasser Al Khelaifi, se mostró tajante: “Si Kylian no renueva, la puerta está abierta”.

“No podemos dejar que el mejor jugador del mundo se vaya gratuitamente. O renueva, o tendrá que marcharse”, agregó.

6 de julio: El PSG reprocha al jugador su “falta de sinceridad”

El club hace pública una carta enviada al jugador en la que le reprocha su “falta de sinceridad” y le acusa de haber causado “enormes daños” al club que le puso “el salario más alto de la historia del fútbol”.

8 de julio: Mbappé: “El PSG es un club que crea división”

En una entrevista publicada por France Football, concedida semanas antes, el delantero deja claras algunas desavenencias con el club, que asegura que “genera división” y que tiene “un techo de cristal” sobre sus ambiciones en Liga de Campeones.

18 de julio: Al Khelaifi: “Nadie está por encima de la institución”

Coincidiendo con la llegada de los internacionales a la concentración del PSG, el presidente se reúne con todo el grupo y, sin dirigirse directamente a Mbappé, le envía un mensaje claro: “Nadie está por encima de la institución”.

22 de julio: Mbappé, descartado del grupo que viaja a Japón

El PSG embarca con destino a Japón en una gira de preparación para la próxima temporada. Ante la sorpresa general, Mbappé no forma parte de los convocados y se quedará en París entrenando con el resto de los descartes.

25 de julio: Anne Hidalgo: “¿A qué juega el PSG?”

El entorno de Mbappé filtra que está dispuesto a quedarse una temporada en blanco, pese a que al final de la misma aparecen dos fechas clave: La Eurocopa de Alemania, el gran trofeo que el delantero todavía no ha ganado con su selección, y los Juegos de París, que el futbolista nacido a las afueras de la capital siempre ha tenido como un objetivo con la vista puesta en el oro olímpico.

La política se mezcla en el pulso. El presidente, Emmanuel Macron, que ya presionó para que en 2021 renovara su contrato, aseguró que volverá a intentar que se quede. La alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, en conflicto abierto con la dirección del club por la propiedad del Parque de los Príncipes, aprovechó para criticarles: “Tienen al mejor del mundo ¿A qué juega el PSG?”.

31 de julio: Fin de la fecha oficial para prolongar

Acaba el plazo oficial para que se active la cláusula de renovación de su tercer año de contrato. Según algunos medios, el PSG tendrá que pagar la mitad de la prima de fidelidad, unos 40 millones de euros. Aunque no hay suspense, la fecha marca un punto de no retorno, aunque no presupone que pueda firmar un nuevo contrato.

12 de agosto: El veredicto de la grada

Primer partido de liga del PSG, en el Parque de los Príncipes contra el Lorient. ¿Estará Mbappé en el grupo o el club llevará a término su amenaza de no convocarlo, al menos, hasta el cierre del mercado?

¿Cuál será la reacción de la grada? El aficionado del PSG tendrá que pronunciarse entre su ídolo de los últimos años y el amor a su club.

Sigue leyendo: