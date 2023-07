Luna llena de agosto 2023 en Acuario: qué significa la superluna de Esturión para tu signo

El primer día de agosto la encantadora Luna llena de Esturión adornará el cielo prometiendo un momento de alegría, gratitud y autodescubrimiento. Este evento celestial es la segunda superluna de 2023, lo que significa esta poderosa lunación que fomentará en cada signo zodiacal la introspección y la conexión con la naturaleza.

La superluna llena de Esturión se presenta sobre el signo de Acuario y alcanzará su punto máximo este martes 1 de agosto a las 2:31 PM ET.

¿Por qué se llama la Luna de Esturión?

Según The Old Farmer’s Almanac, la luna llena de agosto se ganó su nombre debido a la abundancia de peces de esturión capturados en los grandes lagos durante este tiempo, no obstante en la actualidad este pez es raro encontrarlo.

El significado espiritual de la Luna de Esturión nos inspira a practicar la gratitud por los regalos de la naturaleza y apreciar los ciclos de la vida. Esta lunación, además, nos insta a abrazar nuestra inocencia y alegría fomentando las conexiones con los seres queridos y encontrando el equilibrio dentro de nosotros mismos.

Cómo influye la superluna de Esturión en cada signo zodiacal

La luna llena de agosto 2023 afectará a todos los signos del zodiaco. Foto: Shutterstock

A medida que la superluna de Esturión ilumina el cielo, cada signo tendrá la oportunidad de dejarse llevar por su poderosa energía que lo guiará en un viaje de autodescubrimiento, amor propio y conexión con la naturaleza. El horóscopo de PopSugar.com reveló que le espera a tu signo y cómo puede aprovechar el significado de esta lunación.

Aries: abraza la creatividad y la alegría

Deja que tu niño interior brille, Aries. Abraza el asombro por la belleza de la vida y sumérgete en una alegría inocente. Este mes te anima a dejar fluir libremente tu creatividad.

Tauro: comparte tu sabiduría y comprensión

Conéctate con otros en un nivel más profundo, Tauro. Posees un conocimiento profundo de los ciclos y las bondades de la vida, lo que hace que este mes sea perfecto para compartir tu sabiduría con tus seres queridos.

Géminis: expresa amor y afecto

Expresa abiertamente tu amor y aprecio a tus seres queridos, Géminis. Esta luna saca a relucir tu sentimentalismo, por lo que es el momento perfecto para derramar afecto sobre los que están en tu vida.

Cáncer: nutre tu ser interior

Mantente fiel a tu ser interior, Cáncer. Esta lunación te invita a nutrir tu cuerpo y salud emocional. Toma un tiempo para abrazar todos los aspectos de su ser.

Leo: brilla y comparte tu luz

Abraza tu singularidad, Leo. Deja que tu luz brille intensamente y comparte tu energía vibrante y alegría con el mundo. Recuerda tu valor y la belleza que te hace especial.

Virgo: confía en tus instintos

Deja de dudar de ti mismo, Virgo. Confía en tu intuición, ya que posees un notable nivel de sabiduría y perspicacia intuitiva. Su sabio consejo puede ayudar mucho a otros.

Libra: rodéate de energía positiva

Rodéate de espíritus edificantes, Libra. Celebra a tus amigos y asegúrate de estar rodeado de aquellos que encienden tu luz interior.

Escorpio: cree en ti mismo

Ten confianza en ti mismo, Escorpio. Este es tu momento de brillar, y el éxito está a tu alcance. Cree en tu brillantez y aprovecha las oportunidades que se te presenten.

Sagitario: disfruta la espontaneidad y aventura

Toma un descanso y disfruta de la espontaneidad, Sagitario. Tu alma anhela nuevas ideas y descubrimientos, así date la oportunidad de explorar y rejuvenecer.

Capricornio: escucha tu voz interior

Confía en tus instintos y toma decisiones, Capricornio. Tu voz interior tiene la clave del éxito. Encuentra el equilibrio dentro de ti mismo y actúa con convicción.

Acuario: abraza el amor

Ya sea que estés en una relación o soltero, este mes ofrece oportunidades para experiencias románticas o rupturas de sanación de relaciones.

Piscis: enfócate en tu bienestar físico

Cuida tu cuerpo, Piscis. Es hora de canalizar tu energía hacia tu salud física. Considera comenzar un viaje de salud o probar un nuevo entrenamiento.

