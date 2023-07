Santiago Giménez dio cátedra de clase y nivel con dos grandes europeos tocando su puerta

El delantero mexicano Santiago Giménez inició la pretemporada como terminó la anterior campaña: anotando goles. Luego de unas merecidas vacaciones y un cierre espectacular en la Copa Oro siendo el héroe de la selección de México, el ‘chaquito’ anotó en su primer encuentro con el Feyenoord.

En sus últimos dos encuentros veraniegos el Feyenoord no había podido superar el empate, necesito del regreso de Santi Giménez para superar al Benfica.

En un duelo de vigentes campeones (Benfica en Portugal y el Feyenoord en Países Bajos), Giménez se lució no solo con un gol al minuto 34 de la primera mitad, sino colaborando en la elaboración de jugadas ofensivas y de ‘pressing’, sello de los neerlandeses.

Y precisamente el tanto del chaquito Giménez fue uno característico del campeón neerlandés: pase filtrado y el atacante entra con furia al área para definir frente al arquero.

Santiago Giménez durante el encuentro de la pretemporada 23/24 del Feyenoord contra el Benfica. Foto: Getty Images.

La asistencia fue de Quilindschy Hartman y la definición de Santiago Giménez… Con clase y exquisita, picándola por encima del arquero rival.

Santiago Giménez, el gran deseado del mercado europeo

Conforme avanza la pretemporada y se acerca el inicio de una nueva campaña en el fútbol europeo, son varios los clubes que siguen peinando el mercado en busca de jugadores con los que cumplir con los objetivos trazados.

Uno de los equipos que más han sonado para hacerse con sus servicios es la Juventus de Italia. Tras varias temporadas en declive, finalmente la ‘Vecchia Signora’ no jugará competencias europeas la campaña 2023-2024 y para recuperar su peso en la Serie A intentará conseguir los servicios de un Santi Giménez que no ve tan seguro ir a una institución que no le asegura disputar ya sea Champions League o Europa League.

Por otra parte está el superpoderoso Manchester United de los hermanos Glazer, que regresan esta temporada a la UCL y necesitan de un delantero. El entrenador Erik ten Hag, salido de la escuela neerlandesa, no ve con malos ojos la incorporación del mexicano Santi Giménez por lo que ha autorizado a que se chequee la viabilidad de la contratación.

