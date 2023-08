Anna Ferro y su mamá responden a Ingrid Coronado tras dichos sobre herencia de Fernando del Solar

Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, volvió a dar la cara tras los dichos de Ingrid Coronado sobre la herencia del presentador argentino y el famoso apartamento que se están peleando en Cuernavaca, Morelos.

“Me da muchísima pena que se hable solamente de un testamento y que solamente se hable de dinero y de que los hijos, y de que se dicen dimes y diretes. Fer no fue dinero, Fer no es un testamento, Fer fue amor. Fer sembró muchísimo más que esto, y yo sé que esto da noticia, pero la noticia de él es que sembró amor y que sigue dando a mucha gente el valor y la valentía de seguir con lo que están viviendo, y creo que eso es lo más importante”, declaró Anna al respecto.

A continuación la instructora de yoga, quien se casó con Del Solar poco antes de su muerte, desestimó los dichos de la ex del fallecido presentador argentino, al asegurar que este no dejó desamparado a nadie y mucho menos a sus hijos.

(Fernando) no es una herencia, no es un pleito de un departamento, y no es una cuestión de que a sus hijos los dejó desamparados porque eso no es verdad, porque si no dejó desamparados a sus padres, a su madre, y ni a mí, jamás dejaría a sus hijos, jamás en la vida”, aseveró.

Además de la viuda, también Doña Rosa Lina Servidio, su mamá, se pronunció sobre el difícil y tenso momento que se vive en el entorno cercano al fallecido presentador.

“No, ¿por qué?, ¿cómo para qué?… estás cuestiones no son mías, o sea, yo no como de esto, solamente será entre ella”, respondió Doña Rosa tras ser cuestionada

sobre si ya se puso en contacto con Coronado para ver a sus nietos y llegar a un acuerdo sobre la herencia.

