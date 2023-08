Video: Javier Ceriani visita la mansión de Lili Estefan y tiene ‘encontronazo’ con ‘La Flaca’ y su hija

El periodista argentino Javier Ceriani, quien encabeza el programa ‘Chisme No Like’, visitó en días recientes la mansión de Lili Estefan en la Florida, pero no fue recibido de la mejor manera por ‘La Flaca’, ni por su hija, a quienes no tiene nada contentas por la forma en que se ha expresado de ellas frente a las cámaras.

En un video, difundido en la emisión, se aprecia el instante en que el fiel compañero de Elisa Beristain es encarado por Lili después de que fuera a molestarla a su residencia en pleno sábado.

“¿Me puedes explicar por qué tú vienes aquí, un sábado, tú no tienes absolutamente nada mejor que hacer que venir a molestar aquí en la casa de uno? ¿Qué hace este loco aquí en mi casa?”, se oye decir a la sobrina de Emilio Estefan tras abrir el portón de acceso a su imponente propiedad.

Instantes más tarde recriminó al ‘Güerito Cabaretero’ por la forma en que se expresa de ella, pero en especial de Raúl de Molina, con quien conduce ‘El Gordo y La Flaca’.

“Te la pasas hablando cosas de él, ¿por qué atacas a mi ‘Gordo’ bello que me ha ayudado toda mi vida?”, le dijo Lili al polémica periodista sudamericano.

Además de ella, su hija, Lina Luaces, también tuvo palabras para Javier Ceriani, después de que su mamá le explicara con quién estaba hablando en la entrada de su casa.

“El que hablo de mis boobies en su show”, dijo la joven en inglés antes de retirarse molesta del lugar y le pedía a su mamá que ya no hablara más con Ceriani.

