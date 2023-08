Apio Quijano y Mauricio Garza tienen fuerte discusión durante la postgala de ‘La Casa de los Famosos México’

Apio Quijano podría no aparecer nuevamente en las galas de ‘La Casa de los Famosos México’, esto tras la discusión que tuvo con Mauricio Garza el domingo pasado, durante el programa posterior a la eliminación de Jorge Losa, que se transmite en exclusiva por ViX.

Todo comenzó cuando Cecilia Galliano, la otra conductora del programa, le preguntó al integrante de Kabah qué es lo que cree que hizo mal el Team Cielo durante la competencia y al iniciar su respuesta fue interrumpido por el presentador, situación que lo molestó bastante.

“Ya estaba hablando y me interrumpiste para una tontería ¿Cómo sigues trabajando aquí Mauricio?”, expresó el cantante. El también actor intentó justificar su interrupción, pero nadie más en el foro entendía lo que intentaba plantear, por lo que Apio atinó a decir: “¿Para eso me invitaron aquí?”.

Ante esto, Mauricio contraataco. “A ver, que si te quieres ir te puedes ir”, exclamó. Fue en ese momento en el que el integrante del Team Infierno se paró de su asiento y comenzó a despedirse, por lo que Galeano de inmediato intentó calmar las cosas sin mucho éxito, pues su compañero continuó mostrando su enojo con frases como “nadie me va a estar amenazando” y “desde la primera vez que viniste aquí me estás amenazando”.

“¿Por qué lo hice? Porque tú hablaste mal de mí, Mauricio”, reviró el exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’, a lo que el anfitrión del show dijo que eso era porque él estaba expuesto a la crítica por haber participado.

Aunque la situación parecía seguir escalando, finalmente Cecilia logró tranquilizar las cosas y finalmente Apio pudo expresar su sentir sobre la estrategia que siguieron Jorge Losa y el Team Cielo.

Posteriormente, el cantante de Kabah realizó una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, en el que tocó el tema de la discusión. “Creo que lo que sucedió ayer en la noche con Mauricio fue un momento muy desafortunado, si me sentí agredido”, mencionó.

Además, reveló que no se presentaría en la gala de este lunes, cosa que cumplió, y aseguró que no se siente libre de expresarse en el foro. “Obviamente ya no te sientes con la libertad de expresión, ya no me siento bienvenido y es por ello que le dije a la producción hoy no quiero estar en la gala, no quiero ir a lo de ViX porque más allá de lo que haya sucedido, estoy saliendo de una experiencia muy fuerte y de pronto sentir que donde crees que vas a sentir apoyo, no lo sentí, sentí ese golpe de regreso”, comentó.

