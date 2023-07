‘La Casa de los Famosos México’: triunfa el Team Infierno, Jorge Losa es el octavo eliminado

El jueves pasado Emilio Osorio arriesgó todo al salvar a “La Barby” Juárez y dejar a Poncho De Nigris y a Sergio Mayer en riesgo de eliminación contra Jorge Losa, una estrategia que, explicó Apio Quijano desde afuera del reality show, era la forma más adecuada para intentar eliminar a los últimos dos miembros del Team Cielo antes de la gran final.

El posicionamiento fue uno de los más emotivos de la temporada, pues a pesar de que todo el Team Infierno se puso detrás de “Albacete”, prácticamente todas fueron palabras buenas, lo que demuestra que a pesar de ser una competencia, la convivencia en general ha sido buena durante las últimas semanas.

Aunque Galilea Montijo intentó hacer que se enfrentaran en ese momento, su intento fracasó y lo más tenso fueron las palabras que le dijo Poncho a “Barby”, al pedirle que agradeciera porque la salvaron y permitieron que estuviera una semana más en la competencia.

Posteriormente, al igual que en la semana pasada, los tres nominados subieron a la Puerta de la Gran Decisión, lo que aumentó el nivel de tensión entre los demás. El primero en bajar fue Sergio Mayer, por lo que la eliminación sería entre Poncho y Jorge.

La celebración del Team Infierno fue muy intensa al ver salir al regiomontano y decidieron pasar lista para demostrar su fuerza y como homenaje también nombraron a Apio, quien es el único elemento del equipo que ha sido eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’.

En su despedida Jorge le pidió máxima concentración a “La Barby” y le deseó mucha suerte, además de que le dijo a Poncho que tendrían que hablar de algunas cosas que vio en video cuando a él le toque salir de la casa. View this post on Instagram A post shared by La Casa de los Famosos México (@lacasafamososmx)

