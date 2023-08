Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, anuncia su retiro de los escenarios: “Quiero recuperar mi vida”

En el marco de su cumpleaños número 30, el cantante Eduin Caz dejó con la boca abierta a sus fans luego de confirmar los rumores que han rondado recientemente sobre su supuesto retiro de los escenarios.

Fue desde sus redes sociales que el vocalista de Grupo Firme reflexionó sobre el éxito que ha obtenido en la escena musical junto a la agrupación y el costo que ha traído consigo.

“¡Qué maravilla llegar a los 30 años con un público espectacular y en otro país! Les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira, yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida“, inició su mensaje el intérprete.

Con la mano en el corazón, el intérprete de “Ya supérame” y “El tóxico” indicó que no todo ha sido miel sobre hojuelas en el ámbito personal como resultado de su profesión.

“Perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas, pero creo que ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo”, confesó el famoso.

Y es que no podemos olvidar que durante los últimos meses Eduin Caz ha pasado por varias complicaciones médicas, esto sin dejar de lado su separación de Daisy Anahy, con quien acaba de dar la bienvenida a su tercer hijo.

Para finalizar su mensaje, el cantautor detalló que espera concluir con los conciertos que restan en su gira por Centroamérica antes de poder retirarse de manera indefinida para poder trabajar en otros aspectos de su vida: “No es el fin de Grupo Firme, no me voy a hacer solista, solo me estoy despidiendo porque a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida”.

