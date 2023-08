Google y Apple se unen para que los teléfonos Android sean capaces de de detectar AirTags

Apple y Google, dos gigantes tecnológicos que generalmente compiten en el mercado, han unido fuerzas en un esfuerzo colaborativo para abordar una preocupación importante relacionada con los AirTags. Estos dispositivos, desarrollados por Apple, tienen la capacidad de rastrear objetos valiosos, pero también han suscitado inquietudes sobre el riesgo potencial de ser utilizados para rastrear a personas sin su consentimiento.

Después de que algunos usuarios, en particular mujeres, informaran que encontraron AirTags no vinculados a ellos en sus pertenencias, Apple respondió rápidamente implementando un sistema en sus iPhones para detectar la presencia de AirTags no autorizados. Cuando un usuario lleva un AirTag que no ha sido emparejado con su dispositivo, se le envía una notificación de alerta, permitiéndole verificar si el rastreador es legítimo o no.

Sin embargo, esta función no estaba disponible para los dispositivos Android. Ante esta situación, Google ha anunciado que ha trabajado en conjunto con Apple para integrar el mismo mecanismo de detección de AirTags no autorizados en sus sistemas operativos para teléfonos Android.

¿Cómo funcionará la herramienta?

Estas alertas no solo notificarán a los usuarios si están siendo seguidos por un AirTag desconocido, sino que también brindarán opciones para tomar medidas contra dicho rastreador no autorizado. Los usuarios podrán deshabilitar el AirTag y, además, tendrán la posibilidad de escanear su entorno para detectar posibles dispositivos cercanos que no estén vinculados a sus propios dispositivos.

Esta colaboración entre Apple y Google demuestra su compromiso compartido de abordar las preocupaciones de privacidad y seguridad que surgen con la tecnología emergente. Al trabajar juntos, buscan brindar a los usuarios una mayor tranquilidad y protección contra el seguimiento no deseado mediante el uso de AirTags u otros dispositivos de rastreo similares.

La implementación de esta función en los dispositivos Android no solo beneficiará a los usuarios actuales, sino que también establece un precedente valioso para la industria tecnológica en su conjunto. Al abordar de manera proactiva las inquietudes sobre la privacidad, Apple y Google están demostrando su enfoque en la responsabilidad social y en el desarrollo de tecnologías que salvaguarden la seguridad y la confianza de sus usuarios.

Samsung

Además de la colaboración entre Apple y Google para abordar las preocupaciones sobre los AirTags, otra importante compañía tecnológica, Samsung, también está trabajando para mejorar su oferta en el ámbito de rastreo y localización. La compañía surcoreana ha anunciado que está desarrollando una nueva versión de sus dispositivos de rastreo llamados “Galaxy SmartTag”.

Los Galaxy SmartTag son dispositivos de seguimiento diseñados por Samsung que operan de manera similar a los AirTags de Apple. Estos pequeños aparatos se conectan con los dispositivos Galaxy y permiten a los usuarios rastrear y localizar objetos valiosos, como llaves, billeteras, mochilas y más, a través de una aplicación móvil dedicada.

