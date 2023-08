‘La Casa de los Famosos México’ ya tiene a su primer finalista

Este lunes se vivió una noche distinta en ‘La Casa de los Famosos México’, pues tras la eliminación de Jorge Losa, fue momento de definir al primer finalista de la competencia, que aseguró su lugar en la gran final del reality show el próximo 13 de agosto.

En esta ocasión la dinámica fue diferente, pues fue Galilea Montijo y no La Jefa quien les dio las indicaciones de la prueba y lo hizo desde adentro de la casa. Dicho desafío involucró 30 cajas situadas en una banda transportadora, pues dentro de una de ellas había un boleto dorado y quien lo encontrara sería el ganador.

Pero antes del inicio de la competencia, se realizó un sorteo para determinar en cuál de ellas iba a esconderse el gran premio y solamente la conductora del programa supo el resultado, por lo que tanto los panelistas como el público desconocían esta información.

La dinámica consistía en que se jugarían varias rondas hasta que saliera el ganador y en cada una de ellas los participantes tenían cinco segundos para tomar una caja de la banda transportadora y llevarla a una mesa, en la que posteriormente la abrirían en el orden que Galilea decidiera.

Fue un juego bastante divertido para los seis habitantes que continúan en ‘La Casa de los Famosos México’, pero conforme fue avanzando la competencia la tensión fue aumentando. De esta forma se llegó a la quinta y última ronda posible y después de que Sergio, Poncho, Wendy y Emilio no tuvieran suerte, todo se definió entre “La Barby” y Nicola.

La exboxeadora tenía el número 29, mientras que el modelo tenía el 1. Ante esta situación se decidió que ambos abrieran sus cajas a la vez y al hacerlo fue la de Nicola Porcella en la que se encontraba el preciado boleto dorado, con lo que aseguró su estancia en la final y con ello la inmunidad en la próxima Gala de Nominación. View this post on Instagram A post shared by La Casa de los Famosos México (@lacasafamososmx)

