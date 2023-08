Lili Estefan soltó la sopa sobre su ex marido y vida amorosa con Javier Ceriani de ‘Chisme No Like’

A seis años de haber puesto fin a su matrimonio con Lorenzo Luaces, la presentadora Lili Estefan decidió romper el silencio sobre la causa que los llevó a separarse del empresario, así como el tipo de relación que mantiene con él actualmente.

De acuerdo con la presentadora de ‘El Gordo y la Flaca’, si bien su ruptura con el cubano se derivó de una infidelidad, ha decidido dar vuelta a la página.

Al ser cuestionada por el conductor de ‘Chisme No Like’, Javier Ceriani, sobre si ya perdonó a su ex pareja, Lili Estefan respondió con un contundente: “Hace rato (…) Ayer cumplió 61”, sin dar más detalles al respecto.

“Te sacaste un clavo de encima”, respondió Ceriani con el humor que lo caracteriza. “No, yo todavía quiero a mi exmarido, lejos, pero lo quiero”, reveló la conductora de televisión ante la mirada curiosa de las cámaras.

Durante la visita del argentino al hogar de la cubana también se habló sobre el duro proceso de separación que vivió hace años y reconoció que su trabajo fue la mejor terapia: “Los primeros dos años el trabajo fue mi terapia. De lunes a viernes yo estaba perfecta, viernes a las 5 de la tarde cuando uno tiene un divorcio de esta manera y tan público y con tanto tormento ya el viernes a las 5 uno dice ‘¿qué le pasó a mi vida?”, cuestionó.

¿El corazón de Lili Estefan ya tiene dueño?

Otra de las preguntas más esperadas durante la entrevista también estuvo relacionada al amor, específicamente a si actualmente está enamorada. “Ya me lo dijeron varias periodistas acá cubanas, estás de novio…”, bromeó Ceriani.

Y aunque Lili Estefan sorprendió al destapar que los pretendientes no le faltan, prefiere mantenerse ‘solterita y sin compromisos’. “¿Yo? Yo solo he dicho que tengo plan A, plan B, plan C, plan D, plan E”, finalizó.

