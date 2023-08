“No somos corrientes”: Sicarios del Cártel del Noreste difunden video para deslindarse de amenazas contra gobernador de Nuevo León

Aunque los narcomensajes abandonados junto a cadáveres o en lugares públicos son un sello característico de los cárteles de la droga en México, han ido reemplazando este método por videos difundidos en redes sociales, donde lanzan amenazas contra sus rivales o autoridades y, en ocasiones, se deslindan de algún hecho violento.

Así ocurrió recientemente con un mensaje difundido por sicarios del Cártel del Noreste, en el que rechazan ser los autores de las amenazas contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y contra el Director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Cantú.

En las imágenes se puede ver a siete integrantes de dicho grupo criminal fuertemente armados, con ropa táctica y pasamontañas, mientras uno de ellos lee un texto escrito en una hoja.

“Respecto a las notas que están circulando en redes sociales, donde supuestamente nosotros, el Cártel del Noreste, les declaramos la guerra, esto es completamente falso, ya que nosotros no tenemos ningún problema con Samuel García, ni con Esteban Cantú, ni con ninguna autoridad”, comienza diciendo el pistolero.

Cartel Del Noreste #CDN lanza un video deslindándose del narco mensaje de amenaza que circuló la semana pasada en WhatsApp donde amenazaban al gobierno de #NuevoLeon y a sus diferentes dependencias del gobierno, también dicen que ellos no cobran cuota a negocios pequeños.

“Ellos hacen su trabajo, el cual respetamos y nosotros hacemos el de nosotros, así que no nos hacemos responsables de eso que andan circulando, porque es algo delicado amenazar a las familias, ya que todos tenemos familia y no somos corrientes, y además cuando vamos a hacer algo no amenazamos ni lo hacemos público”, agregó el delincuente.

De igual forma, se deslindaron de las extorsiones en contra de comerciantes locales, una actividad que han adoptado todos los cárteles mexicanos debido a las ganancias que generan para financiar sus guerras contra otros grupos criminales.

“También queremos aclarar que nosotros no extorsionamos a los negocios como carnicerías, abarrotes, líneas de transportes ni ningún tipo de negocio. Es gente ventajosa que usa nuestro nombre para extorsionar. Sin más, les enviamos un cordial saludo y que le echen ganas al trabajo. Ustedes en lo de ustedes y nosotros en lo de nosotros”, fue como el sicario concluyó el mensaje del cártel.

Este video es en respuesta a reportes difundidos el pasado 27 de julio en redes sociales, donde se habla de amenazas firmadas por el Cártel del Noreste y en el cual se mencionaban otras agrupaciones criminales.

En dicho mensaje acusaban a las autoridades de presuntamente matar a gente inocente, había una declaración de guerra y además aseguraron que tenían ubicado al gobernador de la entidad y a su familia. Asimismo, amenazaron con quemar instalaciones de instituciones de seguridad, a las que acusaron de presuntas extorsiones y robos.

