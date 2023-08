Thali García habla sobre su experiencia en el reality show ‘Los 50’

Thali García fue eliminada el jueves pasado de ‘Los 50’, en donde a pesar de que tuvo un paso muy corto, tuvo bastantes repercusiones e inclusive provocó la expulsión de una de sus compañeras tras una fuerte pelea en la que hubo una agresión física. Es por ello que Mezcal Entertainment la entrevistó para preguntarle sobre su experiencia dentro de la hacienda.

La mexicana mencionó que precisamente de ese incidente aprendió que debe de tener autocontrol, pues aseguró que de no ser porque algunos de sus compañeros de habitación las separaron, seguramente la pelea con Shirley Arica habría sido más grave.

“Si mi compañero Sebastián no me saca de ahí yo no sé qué hubiera pasado, y agradezco mucho que las cosas no hayan llegado a más, que yo no haya respondido con un golpe. Creo que ¡híjole!, no podría vivir con eso de la vergüenza, si me dices qué aprendo, pues o sea, a estar más presentes en el aquí y ahora, el autocontrol”, mencionó la exintegrante del elenco de ‘El Señor de los Cielos’.

También reveló que después del pleito no volvió a tener contacto con la modelo e influencer peruana. “No, fíjate que ahí sí por una cuestión casi que legal, a ella la sacaron automáticamente, nos dividieron. Nunca hubo un momento después del suceso donde ella y yo pudiéramos estar en la misma habitación, de pronto, teniendo un diálogo”, contó.

Por otra parte, aseguró que su eliminación se dio porque le hicieron trampa y también porque los otros famosos la consideraban una de las rivales más fuertes y como estrategia se confabularon para no votar por ella.

“Me distrajeron para quemarme y poderme sacar, y lo segundo es que me considero una de las jugadoras más fuertes del show y obviamente, por estrategia, yo también quisiera sacarme a alguien que me puede quitar el premio”, explicó.

