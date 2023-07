Con peleas y romance, Manelyk González es una de las grandes protagonistas en ‘Los 50’

No cabe duda de que Manelyk González es toda una experta en reality shows y sabe qué es lo que quiere ver la gente, por ello en apenas poco más de una semana la mexicana es una de las caras más visibles de ‘Los 50’, pues ya se le pudo ver en su faceta más intensa y en la más romántica.

Y es que desde el primer episodio se hizo sentir en la hacienda y protagonizó la primera discusión de la temporada, al responderle las críticas de Thali durante el primer desafío en el que estuvo en juego ser sentenciado.

Desde ese momento, pertenecen a bandos distintos y han tenido algunas otras fricciones, aunque en el episodio más reciente tuvieron que enfrentar juntas el reto Vas o No Vas para sumar 3,000 dólares al acumulado del reality show.

Aunque desde el principio tuvieron problemas para ponerse de acuerdo sobre quién daría las instrucciones y quién armaría la silla, que era en lo que consistía el desafío. No obstante, al final se acoplaron bastante bien, consiguieron su objetivo y hasta se dieron un abrazo.

Pero la paz no duró para Mane, pues en el mismo capítulo tuvo un encontronazo con Bebeshita, quien es su compañera de equipo, pues considera que la influencer no ha aportado lo suficiente y que perdieron una prueba por su culpa.

Por otra parte, también se le ha visto muy cariñosa con Esteban Castillo y aunque ella no está muy segura de que se pueda dar algo más, parece que podría ser el primer romance de la competencia, obviando las otras parejitas que hay en 'Los 50', pero que tenían historia desde antes.

