Manelyk González enseña cinturita ‘de avispa’ en un corsé con transparencias

Vaya revuelo causó la influencer y estrella de reality Manelyk González luego de recurrir a sus redes sociales para dar una cátedra de estilo y sensualidad, y de paso emitir un poderoso mensaje sobre el amor propio.

Fue desde su cuenta oficial en Instagram que la ex concursante de ‘La Casa de los Famosos 2’ publicó un carrusel de imágenes con el que dio una cachetada con guante blanco a quienes critican su físico. Y es que lució despampanante en un modelito que evidenció sus atributos.

El look constó de unos pantalones estilo cargo color caqui que acompañó con un corsé que se ajustó a su delgada figura. Cabe recalcar que la prenda contaba con un par de transparencias que dejó a la vista su escote.

Manelyk completó su look con un recogido y maquillaje natural, así como tacones y accesorios en color verde que le dieron un toque jovial.

Además de su figura de infarto, la ex participante del reality ‘Acapulco Shore’ aprovechó el momento para dedicarle un contundente mensaje a quienes la han criticado por los cambios que ha efectuado en su físico.

“Que si estoy flaca, gorda, me quité, me puse… ¿Saben qué? Siiii estoy FELIZ y REALIZADA!!”, escribió Manelyk González para acompañar sus fotografías. Como resultado de su hazaña en redes, los piropos no tardaron en hacer su arribo por parte de sus fanáticos y uno que otro amigo del medio artístico.

“Yo te veo HERMOSA, DELICIOSA, PERFECTA, ESTÉTICA y siendo mejor cada día en todos tus aspectos”, “Te ves espectacular” y “Te ves bellísima… como sea… aunque así te ves más bella”, son algunos de los mensajes que se ven en la red.

