Manelyk González les presumió a sus fans las bondades de su cuerpo tirada en la playa

La carga de trabajo resultó intensa para Manelyk González, quien luego de participar en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde obtuvo el segundo lugar del concurso, optó por tomarse unos días para vacacionar en la playa.

Al calor de la brisa marina y tirada prácticamente desnuda sobre la arena, la influencer optó por compartirle a sus más de 15 millones de seguidores en Instagram un par de fotografías y un video que de inmediato le generaron comentarios positivos.

“Aprender a estar solo contigo mismo es la clave del bienestar!!!!”, fue la frase anexada por la modelo que saltó a la fama tras haber participado en Acapulco Shore, Reality Show de MTV, donde ella misma confesó hace unos meses que la producción prácticamente la orilló a que se le entregara a uno de sus compañeros.

“Mi mentalidad era me van a pagar porque me encuere, pero en realidad me pagaban una mier#%. Para ser el programa más visto me pagaban $200,000 pesos ($10,000 dólares) por temporada”, explicó en el programa de televisión El Minuto que cambió mi destino.

En el mismo segmento reveló que para lograr tener proyección en el show tuvo que entregársele a uno de sus compañeros.

“Tenía casi 23 años. En esa temporada me acosté con alguien que hoy es mi mejor amigo y lo hice frente a una cámara. Quizá en el contrato no dice que debes acostarte con alguien, pero sino tienes algo con alguien te dicen Ciao, porque tienes que entretener”, enfatizó.

No obstante, esa experiencia le permitió a Manelyk González impulsar su carrera al nivel que había proyectado, pues después de siete temporadas de aparecer frente a la pantalla sosteniendo relaciones, su popularidad subió como la espuma y entonces le surgieron invitaciones para participar en otros segmentos de televisión.

Es de llamar la atención que antes de saltar a la fama, a la modelo se le llegó a relacionar con el delincuente apodado el Pistache, quien como integrante de la Unión Tepito está acusado con narcotráfico, secuestros y extorciones de varios comerciantes que laboran en la capital del país.

Al margen de su faceta frente a las cámaras de televisión, Manelyk también ha logrado desarrollarse como empresaria y dueña de un spa, además de comercializar trajes de baño y fajas para dama. View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

También te puede interesar: