Sugey Ábrego mostró las bondades de su físico durante una candente sesión fotográfica

Gracias a su atractivo físico, la veracruzana Sugey Ábrego continúa posicionándose como una de las figuras públicas cuya popularidad va en ascenso en redes sociales.

Recientemente, la actriz de 43 años compartió una sesión fotográfica donde prácticamente dejó muy poco a la imaginación de sus fans quienes de inmediato la llenaron de comentarios donde elogian su belleza.

Y es que la también conductora de televisión ha logrado forjar una sólida carrera en sus cerca de dos décadas de trayectoria profesional que se complementan con la interacción con sus fans a través de la magia de las redes sociales, pues constante interactúa mediante imágenes y videos.

Cabe señalar que Rosa Sugey Cabrera Ábrego inició su formación actoral en el Centro de Educación Artística y después tomó cursos de danza clásica en el Centro Nacional de las Artes.

De esta manera, su debut en televisión se produjo en 2002, en la telenovela Clase 406.

Posteriormente, la guapa mujer nacida en la ciudad de Tuxpan, apareció en otras producciones como Rebelde, Sueños y caramelos, Piel de otoño, Duelo de pasiones, Barrera de amor, Destilando amor, Un refugio para el amor, De que te quiero, te quiero; Hasta el fin del mundo, La vecina, Enamorándome de Ramón y Tenías que ser tú.

Adicional a esto también trabajo en series como Mujer, casos de la vida real, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. En esta última participó en varios capítulos entre 2011 y 2017. View this post on Instagram A post shared by SUGEY ABREGO (@sugeyabregotv)

Por si fuera poco, Sugey Ábrego también ha trabajado como conductora de programas y en obras de teatro, de tal suerte que lo único por explorar es la industria cinematográfica donde se espera pronto logre debutar.

Mientras tanto, al igual que otras actrices se ha dado a la tarea de habilitar un canal exclusivo para suscriptores dispuestos a cubrir una cuota mensual para tener acceso a contenidos exclusivos donde es posible descubrir secretos un poco más subidos de tono de la talentosa Sugey.



