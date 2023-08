Kenia Os se luce en minibikini durante su estancia en Miami

Kenia Os ha subido al máximo la temperatura en Instagram, pues publicó una colección de fotografías que la muestran durante su estancia en Miami, destacando unas en las que aparece usando un minibikini y recorriendo un pasillo que conducía a la playa.

Desliza para ver todas las fotos

La influencer y cantante mexicana de 24 años estrenó en mayo el cortometraje “Universo K23”, que es el complemento a su álbum del mismo título y en el que se escuchan varios de sus éxitos. Ella continúa promocionándolo, y compartió en Instagram sus logros: “K23 esta recorriendo el mundo, ganador de dos festivales internacionales de cine: Berlin y Cannes. Qué locura, muchas gracias por el amor al proyecto y gracias a K23 por todas las cosas tan lindas que sumó a mi vida”. View this post on Instagram A post shared by Kenia Os (@keniaos)

El éxito de Kenia Os es indiscutible, y para muestra están los tres Premios Juventud que obtuvo hace algunas semanas. Ella lució varios outfits en la ceremonia, de los cuales el favorito de sus fans fue un vestido rojo con transparencias que dejó ver su ropa interior. Poco después escribió junto a otra serie de imágenes el mensaje: “De la vida un sueño, infinitamente agradecida”. View this post on Instagram A post shared by Kenia Os (@keniaos)

