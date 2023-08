Ataques a hispanos como el tiroteo en Walmart de Texas están latentes ante el extremismo en Estados Unidos

El boletín de mayo sobre las amenazas terroristas domésticas en Estados Unidos mantiene posibles agresiones a grupos minoritarios, como los hispanos o latinos, tal como ocurrió en el tiroteo en un Walmart en Texas, el 3 de agosto de 2019.

Dicho escenario aumentará conforme avance el proceso electoral hacia el 2024, reconoce el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“En los próximos meses, los factores que podrían movilizar a los individuos a cometer actos violentos incluyen su percepción del ciclo electoral general de 2024 y las decisiones legislativas o judiciales relativas a inquietudes sociopolíticas”, indica el reporte. “Entre los posibles objetivos de la violencia se encuentran las infraestructuras críticas de Estados Unidos, las instituciones religiosas, las personas o actos relacionados con la comunidad LGBTQIA+, las escuelas, las minorías raciales y étnicas”.

También los ataques podrían ser a las instalaciones y el personal del gobierno, incluidos los funcionarios locales de aplicación de la ley, es decir, los policías.

“Hay que recordar y luchar en contra de lo que es la supremacía blanca, el racismo y la xenofobia”, dijo Betty Camargo, directora de Programas Estatales de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR). “Nosotros lo que seguimos hablando y denunciando que lo que pasó en Walmart hace cuatro años fue un resultado de lo que algunas personas, el lenguaje de algunas personas que estaban en posiciones de poder, la administración, el presidente en ese tiempo estaba usando [de] que los migrantes vienen a invadir”.

Camargo se refiere al expresidente Donald Trump, quien durante su campaña en 2016 criticó la inmigración y en su gobierno implementó diversas medidas contra los migrantes a través de su movimiento Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez (MAGA).

La activista agregó que, en lugar de reducirse dicho discurso, la situación ha empeorado.

“Aunque ya no está este presidente, esto ha seguido; de hecho creo que hasta ha empeorado, tenemos ahorita en Texas el gobernador [Greg] Abbott y algunos políticos tanto de Texas, como ya también este de otros estados que están usando esta misma retórica falsa, la verdad, para empujar su juego político, pero que siguen criminalizando al migrante”, lamentó Camargo.

En 2019, el tirador de Walmart arrebató la vida de 23 personas, la mayoría de origen mexicano, entre los cuales había inmigrantes y ciudadanos estadounidenses.

“Aunque sabemos que es momento de sanar […] vamos a estar demandando y denunciando que tenemos que empezar hablar de la realidad que esto existe y que tenemos que cambiar el sistema para que la comunidad, no tan solo migrante, pero también la comunidad de color está en peligro”, alertó la activista.

Permiso para portar armas

Aunque Texas tiene una larga historia sobre el uso de armas de fuego, este año entraron en vigor varios cambios en las leyes, como la HB 1927, la cual permite a un texano obtener una licencia para portar su arma abiertamente o en forma oculta.

Esto ha desatado preocupación entre los activistas que rechazan el uso de armas, aunque la legislación mantiene ciertas restricciones, como limitar la portación en áreas públicas como en bares, centros de votación y escuelas.

“Para nosotros, el hecho de que ahorita en Texas hay un acceso a las armas de fuego, son tan accesibles, crea un problema muy grande”, advirtió Camargo. “Ya hemos visto que si seguimos con esta narrativa de invasión –y que mucha gente está creyendo esta narrativa—[…] vamos a tener más problemas, ya no tan solo, por ejemplo, en El Paso, pero, ya lo vamos a estar viendo como en Presidio, Texas, como en Del Río”.

Los hispanos contra migrantes

Varios candidatos republicanos para el Congreso, incluso para la elección presidencial, como Ron DeSantis, han afirmado que EE.UU. enfrenta una invasión de inmigrantes indocumentados.

En abril pasado, el Partido Republicano lanzó una campaña que incluye imágenes generadas por Inteligencia Artificial sobre la “invasión” de inmigrantes.

Diversas encuestas han revelado que un porcentaje al alza de hispanos se sienten conectados con esta narrativa republicana, a pesar de cómo impacta a sus propias comunidades.

Steve Kornacki, corresponsal de NBC News y MSNBC, dijo en la 40 Conferencia de NALEO en Nueva York que el voto latino se vuelve cada vez más competitivo, pero uno de sus datos más reveladores es que esta población que votó en la elección presidencial en 2020 apoyaría más a un republicano que al presidente Biden en 2024.

“Es muy decepcionante, mira creo que hay que decirlo como es… aquellas personas que están empujando este lenguaje están causando un miedo en la comunidad, ha creado una división, es cierto, ha creado una división entre los latinos y también entre las mismas comunidades”, lamentó Camargo. “Usan el miedo como una herramienta para causar esa división”.

La activista dijo que, en coordinación con otras organizaciones de la frontera, se busca capacitar a las personas sobre los derechos humanos.

“Esto no es algo que afecta nada más a los migrantes, esto no es nada más el que tengamos un sistema de migración roto, sino que es un efecto del no conocer los derechos humanos, el no promoverlos, el no defenderlos”, indicó.

