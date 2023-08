Lizzo rompe el silencio ante la demanda que interpusieron contra ella tres bailarinas

Ante la demanda que interpusieron contra Lizzo en días recientes tres bailarinas, acusándola de acoso sexual y ambiente laboral hostil, la cantante ha roto el silencio y recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un largo mensaje, en el que puntualiza que no dejará que esta polémica empañe su carrera.

“Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes. Mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados. Mi carácter ha sido criticado. Generalmente elijo no responder a las acusaciones falsas, pero éstas son tan increíbles como suenan, y demasiado escandalosas para no abordarlas. Estas historias sensacionalistas provienen de ex empleadas que ya admitieron públicamente que les dijeron que su comportamiento en la gira fue inapropiado y poco profesional”.

Lizzo atribuyó su comportamiento a la seriedad con la que toma su trabajo; no se considera una víctima, pero tampoco una villana: “Como artista siempre me ha apasionado lo que hago. Tomo mi música y mis actuaciones en serio porque al final sólo quiero sacar el mejor arte que me represente a mí y a mis fans… A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca ha sido mi intención hacer que nadie se sienta incómodo o que no sea valorado como una parte importante del equipo. No estoy aquí para que me miren como una víctima, pero también sé que no soy la villana que la gente y los medios me han presentado en estos últimos días. Soy muy abierta con mi sexualidad y expresándome, pero no puedo aceptar o permitir que la gente use esa apertura para hacerme ver como algo que no soy”.

Finalmente, la cantante se pronunció en contra de que las bailarinas la acusaran de haberlas humillado debido a su peso: “No hay nada que tome más en serio que el respeto que merecemos como mujeres en el mundo. Sé lo que se siente que te pongan a diario en vergüenza por tu cuerpo, y absolutamente nunca criticaría o despediría a un empleado debido a su peso. Estoy dolida, pero no dejaré que el buen trabajo que he hecho en el mundo se vea opacado por esto”.

Sigue leyendo: