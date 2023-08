La directora Sophia Nahli Allison califica a la cantante Lizzo como una persona “arrogante y cruel”

La cantante Lizzo ha sido demandada por tres bailarinas que trabajaron con ella, quienes la acusan de acoso sexual y ambiente laboral hostil; pero ahora la directora de cine Sophia Nahli Allison reveló su experiencia con la artista, a quien calificó como alguien “arrogante, egocéntrica y cruel”.

Allison (quien nominó al premio Oscar en 2021 por el cortometraje “A love song for Latasha”) compartió en sus redes sociales un mensaje en el que relata cómo interactuó con la intérprete al preparar el documental “Love, Lizzo”: “Generalmente no comento acerca de cosas relacionadas con la cultura pop. Pero en 2019 viajé un poco con Lizzo para ser la directora de su documental. Me fui después de dos semanas. Fui tratada con una total falta de respeto”.

La directora agregó que no se le hace raro que hayan surgido este tipo de quejas hacia Lizzo: “Validar las experiencias de otras mujeres de raza negra es profundamente importante para mí. Leer esos reportes hizo darme cuenta de lo peligrosa que fue la situación. Este tipo de abuso de poder sucede con mucha frecuencia. Fui testigo de lo arrogante, egocéntrica y desagradable que es (Lizzo). No estaba protegida y fui lanzada a una situación de m****a con poco apoyo. Desde que hablé de esto, otras personas han compartido de manera privada sus experiencias similares”. El documental “Love, Lizzo” se estrenó en noviembre de 2022, pero bajo la dirección de Doug Pray; hasta el momento, la cantante no ha hecho ningún comentario sobre las declaraciones de Sophia.

