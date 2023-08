Manuel Turizo confiesa lo que piensa Shakira sobre su interpretación de ‘Copa Vacía’ en evento de Piqué

Durante el pasado fin de semana, Manuel Turizo encendió las redes sociales al presentarse a cantar en la final de la ‘Four Kings and Queens League’ interpretando ‘Copa Vacía’ con el fondo de la voz de Shakira. Ahora, el cantante colombiano ha revelado lo que opina su paisana sobre su participación en el evento que pertenece a su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.

Durante una entrevista en Barcelona, España, con Jordi Martin, reportero de ‘El Gordo y La Flaca’, Turizo explicó lo que significó para él presentarse en el evento deportivo.

“Trabajar con Kings League súper brutal, hermano. En realidad, como que, en cada, digámoslo plataforma, o en cada evento donde nosotros podamos ir a mostrar nuestra música, a mostrar lo que hacemos, yo voy a estar allí”, dijo.

Al ser consultado sobre qué opinaba su amiga ‘Shak’ respecto a que él se presentó a dar un show en el campeonato de Piqué, aseguró que ella sabía que era una buena oportunidad para él.

“Ella entiende, yo siento que la gente es la que más sataniza las cosas”, aseveró sobre cuál es la postura de la intérprete de ‘Acróstico’.

Asimismo, subrayó que él es un artista que siempre estará dispuesto a presentar su música en cualquier plataforma u evento que le abra las puertas.

“Como te digo, yo me dedico a hacer música, al fin y al cabo, mi trabajo es eso. Mi trabajo no es estar pendiente de la vida personal de los demás, ni de los problemas personales de los demás; lo mío es hacer música”, sentenció.

Cumplió un sueño con una llamada de Shakira

Jordi Martin dijo en ‘El Gordo y La Flaca’ que Manuel Turizo no dudó en aceptar la propuesta de Shakira cuando lo llamó. Además, mostró lo que dijo el intérprete de ‘Quiéreme Mientras Se Pueda’ sobre qué significó hacer ‘Copa Vacía’ con la barranquillera.

“Es un sueño en realidad. Trabajar con Shakira que para mí es la mujer más importante que ha habido en la música latina, es algo increíble; una gran artista, una gran persona, entonces es una ilusión muy grande”, expresó.

¿Hubo beso entre Manuel Turizo y Shakira en ‘Copa Vacía’?

El cantante aprovechó de aclarar los rumores de que durante la grabación del videoclip ‘Copa Vacía’ hubo un beso entre él y ‘Shak’.

“¡Lo dejamos escondido…! No, mentira, no, nunca pasó, nunca pasó. No hubo un beso. El video digámoslo que, por toda la historia sí era como muy íntimo, mucha sensualidad, pero no hubo un beso”, sentenció.

Asimismo, le consultaron si tendría un romance con la intérprete de ‘Te Felicito’ y él dejó saber lo que siente por ella.

“Hermano… Pues yo creo que solamente respeto y admiración, totalmente”, confesó.

¿’Copa Vacía’ está dedicada a Piqué?

El sencillo es el más reciente, de los seis exitosos, que ha sacado la cantautora entre 2022 y 2023 tras la separación del ahora empresario Gerard Piqué, y que contiene una que otra frase que pudiera ir directamente contra él.

“Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti”, “Siempre estás ocupado con tanto negocio te haría bien, mi amor, un poquito de ocio” o “Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”, son algunos de los versos que cobrarían significado en la historia que tuvo Shakira con Piqué.

En el video del tema, Shakira personificó a una sirena que terminó en un basurero en busca del amor. Dentro del material audiovisual ha llamado poderosamente la atención la aparición de una rata cerca de ella, pues fans han hecho bromas sobre si ese animalito es una “representación” de Piqué.

