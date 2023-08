Mundial Femenino 2023: Colombia pierde ante Marruecos, pero asegura clasificación a octavos de final y, sorpresivamente, Alemania queda eliminada

Colombia cerró la fase de grupos con derrota 1-0 ante Marruecos, aunque mantiene el primer lugar del Grupo H y clasifica a los octavos de final del Mundial Femenino 2023. Por su parte, Marruecos se lleva el segundo lugar del grupo y Alemania, sorpresivamente, quedó eliminada tras empatar con Corea del Sur.

La selección colombiana tenía la clasificación casi amarrada con dos victorias en los primeros dos partidos y solo necesitaba no ser goleada en esta última fecha. Tras la derrota 1-0 quedó en el primer lugar con 6 unidades al igual que Marruecos, pero Colombia terminó con mejor margen de goles.

El gol de Marruecos lo convirtió Anissa Lahmari tras aprovechar un rebote que dio la portera Catalina Pérez tras parar un penal a favor de la selección marroquí. A pesar del constante ataque de las colombianas, no pudieron abrir el marcador ante Marruecos.

Tras la clasificación, Colombia se medirá ante Jamaica en los octavos de final del torneo. Por lo que ambas selecciones femeninas definirán quien será el único equipo representante del Caribe en los cuartos de final tras las eliminaciones de Panamá, Brasil y Argentina.

El encuentro de Colombia vs. Jamaica será el próximo martes 8 de agosto en el Estadio AAMI Park de Melbourne, Australia. El juego será a la 1:00 AM de Los Ángeles, 4:00 AM hora ET.

Alemania se queda fuera sorpresivamente

Alemania queda fuera de la Copa del Mundo tras empatar 1-1 con Corea. / Foto: EFE

Marruecos consigue una clasificación a los octavos de final en su primera participación en un Mundial, tras el empate 1-1 de Alemania ante Corea del Sur. Las teutonas llegaron en el puesto número 2 del ránking mundial, pero se despiden en la primera fase del torneo.

Cho So Hyun abrió el marcador para las surcoreanas en el minuto 6. Tras estar abajo en el marcador, las alemanas intentaron todo para darlo vuelta y consiguieron el empate al final del primer tiempo con gol de su mejor jugadora Alexandra Popp.

En el complemento buscaron la victoria, pero al igual que su encuentro con Colombia, el arco estuvo cerrado y no pasaron del empate que las condenó a la eliminación de la Copa del Mundo.

Marta se despidió de la Copa del Mundo

En otras noticias sobre el Mundial Femenino, la histórica delantera brasileña Marta, seis veces elegida mejor futbolista del mundo, se despidió de las Copas del Mundo tras la sorprendente eliminación de la Canarinha en la fase de grupos de Australia y Nueva Zelanda 2023.

“La selección estaba casi 100 % renovada. La más veterana era yo, creo. Y esta fue mi última Copa, no voy a volver a jugar un Mundial”, afirmó la atacante del Orlando Pride en zona mixta, tras empatar 0-0 ante Jamaica, en la última jornada del grupo F.

Marta, de 37 años, es historia viva del fútbol mundial. Es la máxima goleadora histórica en Copas del Mundo, tanto femeninas como masculinas, con 17 tantos.

En la edición de este año aceptó un rol secundario dentro del equipo que dirige la técnica sueca Pia Sundhage, aunque este miércoles fue titular.

Sin embargo, su presencia no fue decisiva ante el combinado jamaiquino y Brasil dijo adiós a las primeras de cambio.

“No conseguimos comunicarnos para poner el balón en el piso e intercambiar pases cerca del área. Faltó un poco de paciencia para trabajar la pelota cerca del área”, analizó Marta.

Sigue leyendo: