Para Borja el pop es su centro y su casa

Una relación a distancia, “de esas que todos sabemos que son muy complicadas”, inspiró el nombre del disco debut de Borja.

“A veces uno se centra en las cosas negativas, que duelen y que no están yendo bien”, dijo el cantautor. “Entonces, en un momento dije, ‘no quiero hablar más de las cosas negativas, solo quiero hablar de las cosas que rimen con el verbo amar'”.

De ahí surgió el título de “Rimas del verbo amar”, un álbum que le tomó a Borja casi seis años terminar. Comenzó a escribirlo en 2017 sin prisas, y lo estrenó cuando pensó que estaba mejor preparado física y mentalmente.

Y aunque como cantante Borja es nuevo, no lo es en el mundo de la música. El cantautor catalán comenzó su carrera componiendo canciones para intérpretes como Reik, Lasso, Marco Mares, Nicole Zignago, Lola Índigo y Sharlene.

“Siempre he tenido el canto en mi cabeza; canto, imito a cantantes desde que tenía 3, 4 años”, dijo. “Y siempre he sabido que quería cantar, pero no sabía que se podía hacer como una profesión”.

Cuando las cosas se pusieron serias, Borja dejó su país y viajó a Estados Unidos para estudiar en el prestigioso Berklee College of Music, en Boston. Ahí se graduó de la carrera de música, administración musical y composición.

No hay una razón específica por la que se prolongó el estreno del disco, dijo Borja. Más bien, “ha sido la vida”, dijo el artista que actualmente tiene su residencia en Ciudad de México.

“He crecido, madurado, y luego me lo planteé, pero no me había sentido preparado hasta que lo he visto clarísimo […] Ha sido un proceso muy natural que se ha dado; hay gente que a los 15 [años] sale y a mí me ha tomado un poco más de tiempo”.

El álbum de doce temas de pop tiene colaboraciones con las colombianas Vale y Valentina Rico y con el rapero peruano Sergi.

La música de esta artista, cuyo estilo ha sido comparado con el de Alejandro Sanz, es un pop romántico que a veces toma prestados ritmos del rock y del rap. Eso ha sido así toda su vida, desde cuando era muy pequeño y solía escuchar a artistas como el mencionado Sanz o Elton John.

“Ese es como mi centro”, dijo. “Cuando eres honesto la gente conecta más y te entiende más; con el pop yo soy honesto, me siento como en casa”.