Ricky Martin está abierto al amor ¡Confesó a días de divorciarse de Jwan Yosef!

Tras anunciar su divorcio de Jwan Yosef tras 6 años de estar juntos, Ricky Martín habló por primera vez sobre su ruptura con el pintor. El cantante manifestó que quedó en buenos términos con el padre de sus hijos, y aunque fue una separación dolorosa, no descarta estar en otra relación después de una larga temporada. Estas son las declaraciones del artista, quien rompió el silencio para dejar ver cómo se encuentra tras confirmar que ya no estará más con su ex pareja.

El cantante de “Vuelve” reveló que estuvieron planeando desde hace un par de años su separación, pues la relación comenzó a quebrarse antes de la pandemia de Covid-19. El intérprete, de 51 años, destacó que a pesar de su ruptura siempre serán familia debido a que los unen sus hijos, Lucía y Renn Martin-Yosef, a los cuales procrearon dentro de su matrimonio.

“Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es pre-pandémico”, destacó el cantante en una entrevista para Telemundo Puerto Rico, en la que también destacó que cuando decidieron revelar que se estaban divorciando, ellos ya habían pasado por un momento de duelo: “Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos”.

De igual forma, el cantante boricua narró el momento en el que decidieron separar sus vidas: “Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y pasamos por las altas y las bajas y lloramos juntos y nos reímos juntos”, señaló Ricky Martin, quien dijo que a pesar de esta situación mantienen una excelente relación con el padre de sus hijos más pequeños. “Estamos mejor que nunca”, confirmando lo que ya había dicho previamente Yosef, quien también había hablado con la prensa.

Durante la entrevista, Ricky Martin explicó que si bien está abierto a tener una nueva relación, no lo ve como un plan a corto plazo, ya que por el momento quiere disfrutar de su soltería. “Con calma, fueron siete u ocho años (de relación). Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad”, aseguró el cantante.

Estas declaraciones surgen después de que se corriera el rumor de que su separación se debió a que el cantante de “Pégate” estaba interesado en Max Barz, un actor de cine para adultos al cual comenzó a seguir en Instagram y que, según se especula, está obsesionado con él. Sin embargo, ahora con esta entrevista, Ricky Martín deja claro que por el momento quiere estar solo y disfrutas de la compañía de sus cuatro hijos, ya que además de Lucía y Renn, tiene a los mellizos Valentino y Matteo.

