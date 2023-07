Ricky Martin y Jwan Yosef se divorcian después de 6 años de matrimonio

Después de muchos rumores y problemas legales para el cantante nacido en Puerto Rico Ricky Martin, por fin se confirma lo que ya era un secreto a voces. El intérprete de Livin’ La Vida Loca y su esposo Jwan Yosef han decidido poner fin a 6 años de matrimonio y así lo dieron a conocer en un comunicado que enviaron de manera exclusiva a la revista People. Jwan Yosef y Ricky Martin. Foto: TIBRINA HOBSON/AFP vía Getty Images.

“Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años. Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una sana dinámica familiar y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos“, dice People sobre el comunicado que le enviaron los representantes de Ricky Martin y Jwan Yosef.

El artista plástico y el cantante boricua se conocieron por las redes sociales y comenzaron a salir unos meses después. A los pocos años anunciaron su compromiso. Se casaron prácticamente en secreto. El mundo entero los celebró y se enamoró familia que formaron luego. Se conoce que la pareja tiene un acuerdo prenupcial no detallado aún.

Cuántos hijos tienen Ricky Martin y Jwan Yosef

Ricky Martin tiene unos gemelos nacidos en el 2008, Mateo y Valentín, ellos ya estaban en la vida del cantante cuando Yosef llegó a su vida. Todo indica que la dinámica fue fácil y juntos lograron tener una familia. Jwan Yosef y Ricky Martin. Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images para Dior Men.

En el 2018 llegó la pequeña Lucía, consentida de la casa. Año siguiente le dieron la bienvenida a Renn. Aún no se sabe de manera pública cómo va a ser la dinámica después de este divorcio. Recordemos que Jwan Yosef no vivía en los Estados Unidos cuando comenzó a salir con Ricky Martin. Así que habrá que esperar a que algunos de sus representantes o los propios artistas cuenten luego cómo van llevando la separación. View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin)

Por ahora, Ricky Martin está a punto de comenzar junto a Pitbull y Enrique Iglesias The Triology Tour en Estados Unidos, por lo que es muy probable que se ausente por largas estancias del hogar. View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin)

