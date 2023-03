Bad Bunny recibe un GLAAD Award de manos de Ricky Martin y en apoyo a la comunidad LGTBQ

Ya se celebró una de las dos ceremonias de 34.ª edición anual de los Premios GLAAD desde Beverly Hills en Los Ángeles. Ahí se premian a estrellas o personajes relevantes que han ayudado, apoyado y abogado por los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ). Varios artistas latinos recibieron reconocimientos especiales. Christina Aguilera y Bad Bunny entre ellos.

Last night we showed our love and appreciation for Benito Antonio Martinez Ocasio, the pride of Puerto Rico, also known as Bad Bunny (@sanbenito)



— Ricky Martin (@ricky_martin) March 31, 2023

La anfitriona de la ceremonia de Los Ángeles de la 34.ª edición anual de los Premios GLAAD fue Margaret Cho, comediante y actriz nominada a los premios Emmy y Grammy, y contó con actuaciones especiales de FLETCHER y Orville Peck. El evento se transmitirá en Hulu a partir del 12 de abril de 2023. Ahí veremos el momento exacto cuando Bad Bunny recibió un premio de las manos de su paisano Ricky Martin.

Bad Bunny receives special recognition from Ricky Martin at GLAAD Media Awards in LA.

El intérprete de “Titi Me Preguntó” y el de “Livin La Vida Loca” estrecharon las manos. Bad Bunny recibió el Vanguard Award (Premio Vanguardia) y volvió a sorprender con su mensaje: “Lo primero que quiero es darte gracias a GLAAD por este reconocimiento. Gracias a toda la comunidad LGBTQ por abrazarme, por quererme en la manera que lo hacen, y por inspirarme también… Yo creo que cuando tienes un buen corazón, y cuando das amor, eso es lo que recibes pa atrás. Y eso es lo que he querido hacer todo este tiempo con mi música, con lo que represent, con el espacio, con mi concierto, con mis shows, con todo lo que hago, yo lo único que quiero eso. Dar amor y recibir amor.”

Christina Aguilera también recibió un reconocimiento especial, el premio Advocate for Change (Defensora por el cambio), presentado por Michael Anderson, sobreviviente del tiroteo en el Club Q.

“Tengo un gran problema con la injusticia, particularmente hacia la comunidad trans que ha enfrentado tantas dificultades. Así que siempre esperé poder usar mi música para hablar por otros que no tenían voz. Es por eso que estoy tan agradecida con GLAAD por este premio y por el trabajo que hacen para que la comunidad LGBTQ sea escuchada“, expresó la intérprete de “Genie in a Bottle”.

Aunque ya GLAAD también anunció a los ganadores de categorías selectas de los Premios GLAAD fuera del escenario y en las redes sociales, no es si hasta el 12 de abril que los podremos ver en streaming.

A continuación la lista de ganadores publicados hasta ahora:

Outstanding New TV Series: A League of Their Own (Prime Video)

Outstanding Comedy Series: What We Do in The Shadows (FX)

Outstanding Film – Wide Release: Bros (Universal Pictures)

Outstanding Documentary: Framing Agnes (Kino Lorber)

Outstanding Film – Limited Release: The Inspection (A24)

Outstanding Music Artist: FLETCHER, Girl of My Dreams (Capitol Records)

Outstanding Limited or Anthology Series: The White Lotus (HBO MAX)

Outstanding Comic Book: Poison Ivy, by G. Willow Wilson, Marcio Takara, Atagun Ilhan, Brian Level, Stefano Gaudiano, Jay Leisten, Arif Prianto, Ivan Plascencia, Hassan Otsmane-Elhaou (DC Comics)

Outstanding Original Graphic Novel/Anthology: Young Men in Love (A Wave Blue World)

Outstanding Children’s Programming: “Adoptasaurus Rex” Dino Ranch (Disney Junior)

Outstanding Magazine Overall Coverage: The Advocate

Outstanding Spanish-Language Scripted Television Series: Los Espookys (HBO)

Outstanding Spanish-Language TV Journalism: “Vico Ortiz” Primer Impacto (Univision)

Barbara Gittings Award for Excellence in LGBTQ Media: Los Angeles Blade and Washington Blade

Special Recognition: Alejandra Caraballo

Special Recognition: Drag Story Hour

Special Recognition: Rothaniel (HBO)

Special Recognition: #Letters4TransKids

Special Recognition: The Lesbian Bar Project

Special Recognition (Spanish-Language): “En Sus Palabras” (Univision)

