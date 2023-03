Bad Bunny es la primera portada en español de la revista TIME

Apenas ayer se daba a conocer la portada de la nueva edición de la revista archiconocida TIME. La portada es el también archiconocido cantante de género urbano, Bad Bunny. En lo que poco se ha hecho énfasis es en que el puertorriqueño, con su peculiar empeño en hablar siempre en su lengua (el español), se viene a consolidar aún más por ser la primera portada en ese idioma en la historia de la publicación. Fue creada en 1923 y hace poco celebraron su aniversario número 100.

Hace no mucho y justo cuando recibía un galardón en la pasada entrega del Grammy 2023, Bad Bunny daba su discurso en inglés y en español. La parte en el segundo idioma no se tradujo simultáneamente en los subtítulos de la transmisión. Por supuesto, la revista TIME le preguntó qué opinión le merecía a esto.

“No decía ‘en español’… como que ‘non English’… bueno, el sistema no funciona. Fue una porquería, esa es la única forma en que podría decirlo”, dijo el autor de “Titi Me Preguntó”, “El Apagón” y “La Neverita” en entrevista exclusiva a la revista TIME. Misma que estrena portada por primera vez en español. Algo que trae a colación esto que se viene repitiendo mucho: “Los latinos nos pusimos de moda”, a lo que Bad Bunny por supuesto también tiene una opinión la respecto.

“Cabro** llevas 20 años cantando y ahora quieres hacer una canción en español? ¿No lo hiciste en tu mejor momento pero ahora quieres hacer una canción en español porque no estás apagá en tu mejor momento?”, pero estas no serían las únicas veces que el creador del disco más importante y reproducido del 2023 en Spotify “Un Verano Sin Ti” dejaría claro que hablará en español cuando lo considere.

Hace un tiempo en en unos American Music Awards le respondió algo similar a un periodista. Por supuesto, eso quedó en una broma por parte por parte de “Benito”.

En esta entrevista que ofreció el que parece ser ahora el novio de Kendall Jenner y amigo de Justin Bieber y Hailey Bieber para TIME, admitió por primera vez que aprender a hablar inglés bien es indispensable para él en este momento de su vida. Es parte de la razón que ahora esté viviendo en Los Ángeles.

Además de asegurar que fue un sueño que tuvo la primera vez que vino a California. También dijo que le gustaría vivir un tiempo en Nueva York. Por ahora “La La Land” parece haber conquistado su corazón literalmente. Habrá que esperar a ver con qué sorprende en su próxima presentación en Coachella 2023. View this post on Instagram A post shared by Coachella (@coachella)

