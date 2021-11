Bad Bunny responde sin miedo al ridículo a un periodista: “No entendí nada de lo que me dijiste”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque no lo parezca, la alfombra roja puede resultar un lugar muy estresante. Las celebridades se esfuerzan por ofrecer respuestas ingeniosas a las preguntas que les plantean, y esquivar las que no les interesa contestar, mientras a su alrededor decenas de personas no paran de gritar sus nombres y de pedirles que posen para las cámaras. Pero hay mucho que lo saben muy bien a pesar que le tiene pánico a las preguntas o incluso no entienden muy bien el idioma en que le preguntan algo, como le pasó al reguetonero Bad Bunny cuando un periodista le hizo una serie de preguntas y él, sin miedo a nada, le respondió: “Te voy a ser bien claro. No entendí nada de lo que me dijiste”.

La situación tensa que pueden pasar los artistas se complica cuando el mismo no entiendo muy bien el idioma. Uno se ponen muy nerviosos y otros, como es el caso de Bad Bunny, prefieren ser frontales y asumir que no lo dominan. Así mismo y sin miedo al qué dirán, Bad Bunny respondió al periodista en la alfombra roja de los American Music Awards 2021 celebrada en Los Ángeles. Esto sin duda fue uno de los momentos más divertidos de la entrega de premios. Bad Bunny se paró a charlar con los enviados especiales de People TV, que le dieron la enhorabuena por todo su éxito y le pidieron que resumiera sus impresiones sobre su último año profesional.

En defensa del puertorriqueño, el periodista estaba hablando demasiado rápido y la cara de confusión de Bad Bunny lo decía todo: no sabía qué le estaban diciendo. Sin embargo, en lugar de disculparse y pedirle que repitiera la pregunta más despacio, Bad Bunny le dio una respuesta contundente y sincera al entrevistador.

Eso sí, pasados unos segundos Bad Bunny añadió que no le había comprendido en un inglés más que aceptable antes de que el silencio incómodo se alarga demasiado, y acto seguido se echó a reír para aclarar que no se había enfadado.

