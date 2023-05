Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull anuncian “The Trilogy Tour”

En un año que se ha distinguido por las giras mundiales de grandes artistas como Rosalía y Karol G, ahora Ricky Martin y Enrique Iglesias han decidido regresar a los escenarios de manera conjunta, pero acompañados del cantante estadounidense Pitbull para una serie de conciertos bajo el nombre de The Trilogy Tour.

Fue a través de sus respectivas redes sociales donde los tres exitosos intérpretes compartieron un video promocionando la gira, que comenzará este otoño y que mantendrá el concepto que Iglesias y el ex Menudo manejaron en 2021, cuando compartieron el escenario con Sebastián Yatra.

La gira Trilogy comenzará el 14 de octubre en Washington, DC, recorriendo Boston, Nueva York, Chicago, Detroit, Las Vegas, Los Ángeles y otras ciudades (el último concierto será el 10 de diciembre en Vancouver, Canadá). Ricky Martin reflejó su entusiasmo por reencontrarse con su público en el mensaje que escribió en Instagram como complemento a la lista de las fechas: “¡Está sucediendo! ¡Nos vamos a poner en camino! Va a ser una gran noche loca. Por favor acompáñanos y prepárate para soltarte”. View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin)

