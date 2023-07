En medio de divorcio, Ricky Martin presume lo grande que están sus gemelos en Instagram

A pesar de la polémica en torno a su divorcio, Ricky Martin parece estarla pasando bien. Los rumores que se han corrido en las redes sociales sobre un tercero en discordia, no parecen haber afectado la paz del cantante pop. Acaba de tomarse unos días de descanso muy cerca del mar con sus gemelos justo antes de presentarse en Mónaco con su Triology Tour. View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin)

Mateo y Valentino son los gemelos que tuvo por maternidad subrogada el cantante nacido en Puerto. Rico Ricky Martin. Mismos que hemos visto crecer a través de su Instagram y que han enamorado al mundo entero por su simpatía y muy bien parecido a su padre. Los menos tienen casi 14 años y ya se perfilan como todos unos galanes, al igual que el intérprete de Living la vida loca.

Desde una embarcación de lujo en el medio del mediterráneo, Ricky Martin y sus gemelos parecen estar disfrutando de unas muy buenas vacaciones de verano. Aunque las mismas solo sean para los pequeños, pues a Ricky Martin lo que le viene es mucho trabajo con su gira junto a Pitbull y Enrique Iglesias que lo llevará por varias ciudades del mundo.

Ricky Martin pide custodia de sus hijos en medio de divorcio con Jwan Yosef

Muchos preguntaron al artista en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram dónde estaban su hija Lucía y su hijo Renn, pues no se le ve posar ni en los videos, ni en las fotografías. Recordemos que Ricky Martin anunció hace poco su separación definitiva y el inicio del proceso divorcio del artista plástico Jwan Yosef.

A través de un comunicado expresaron que el amor como pareja había llegado a su final y qué se iban a mantener en buenos términos por los dos hijos que tienen en común. De manera extraoficial se ha podido conocer que la pareja ya tenía un acuerdo prenupcial. También que Ricky Martin está solicitando la custodia completa de los dos hijos que tiene con Jwan Yosef.

“Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años. Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una sana dinámica familiar y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos“, dice Ricky Martin en la comunicación.

Qué pasa los gemelos Mateo y Valentino

Ellos seguirán estando bajo el cuidado de Ricky Martin y la custodia completa es de él. Recordemos que Jwan Yosef llegó a la vida de Ricky Martin cuando Mateo y Valentino ya existían. Así que el artista plástico no tendrá nada que ver, al menos de lo que sabe públicamente, de manera legal con responsabilidad por los adolescentes.

Tampoco se conoce si el exesposo de Ricky Martin continuará viviendo en la ciudad de Los Ángeles y cuál sería el régimen de visitas. A pesar de que el intérprete de María y Vente Pa’ Acá comparte algunas fotografías en sus redes sociales de sus hijos, es poco lo que se sabe de las puertas de su casa hacia adentro, como cualquier hogar que mantenga un poco de privacidad. Cosas como educación, cuidado y actividades que los mismos realizan, siempre ha tratado de mantenerlo lo más privado posible desde hace muchos años.

