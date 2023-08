Tony Parker elogia a Marc Gasol por entrar al Salón de la Fama:  “Si Pau Gasol no hubiese nacido, yo habría ganado más medallas de oro”

Tony Parker, leyenda de la NBA que en nueve días entrará en el Salón de la Fama, afirmó que “si Pau Gasol no hubiese nacido, hubiera ganado más medallas de oro”, al ser preguntado por los enfrentamientos que tuvo con España a lo largo de su carrera.

“Hemos tenido una gran rivalidad con España. Siempre digo que gracias Pau por estar ahí y empujarme a mí y a la selección francesa a ser mejores. Si no hubiese nacido, hubiera ganado más medallas de oro”, expresó este jueves en un encuentro por videoconferencia con medios internacionales.

El francés reconoció que España era “el equipo a batir” por tener “una generación increíble con Pau, Navarro, Llull y Ricky Rubio”, a la que definió como “una de las mejores de la historia de Europa”.

“Me encantaba jugar contra España porque me hacía mejor jugador y siempre me ha fascinado la mentalidad del equipo español al que he tenido como inspiración”, confesó.

Al ser preguntado por Pau Gasol, señaló que esta “muy feliz” de poder entrar con él al Salón de la Fama de la NBA con alguien que ha tenido de “rival desde los catorce años y como compañero en los San Antonio Spurs” y le incluyó en el quinteto de los mejores jugadores con los que ha jugado

Sobre el gran nivel que siguen ofreciendo Sergio Llul, Rudy Fernández o Ricky Rubio, Parker comentó que son jugadores con “mucha pasión por el baloncesto” que siguen ganando títulos y recordó la canasta ganadora de Llull para ganar la Euroliga.

Gasol está emocionado por entrar al Salón de la Fama

Pau Gasol, que en diez días entrará al Salón de la Fama del Baloncesto, aseguró que abruma recibir este tipo de homenajes solo reservados para unos pocos elegidos y compartió también su emoción ante un día tan especial.

“Cuesta asimilar esta realidad, pero estoy muy ilusionado y agradecido. Al final es un momento que va a ser mágico”, dijo este miércoles durante una entrevista.

“Este año está siendo muy especial. A nivel emocional, realmente abrumador. Son experiencias que un poco te sobrepasan porque ni en el mejor de los sueños te imaginas que te retiren la camiseta de los Lakers y entres en el Salón de la Fama. Sueñas con jugar con los mejores en la mejor de la liga del mundo, hacerlo lo mejor posible y disfrutarlo. Y bueno, supongo que cuando lo has hecho muy bien te llegan este tipo de honores”, agregó.

Con una ceremonia que tendrá lugar el próximo 12 de agosto en Springfield (Massachusetts, EE.UU.), Gasol entrará en el Salón de la Fama del Baloncesto junto a otras estrellas de este deporte como Dirk Nowitzki, Tony Parker, Dwyane Wade, Becky Hammon y Gregg Popovich.

Este tributo a Gasol llega sólo cinco meses después de que Los Angeles Lakers, con los que fue doble campeón de la NBA, retiraran su camiseta con el dorsal 16.

La leyenda del baloncesto español, con una camiseta de su querido y añorado Kobe Bryant durante la videollamada, dijo que también es “muy especial” que las dos personas que le presenten en el Salón de la Fama sean dos mitos del basket como Kareem Abdul-Jabbar y Toni Kukoc.

