Copa VLookup: cómo es el nuevo E-Sport que combina las tablas de Excel y las competencias de cálculo

Los amantes del Excel y los deportes electrónicos ahora tienen la oportunidad de disfrutar de un emocionante torneo que ha conquistado corazones y mentes, conocido como la “Copa VLookup”, una fusión épica entre las tablas de Excel y las competencias de cálculo. Este torneo, también llamado el “Tazón Sheeter” o el “Excel World Championship”, ha tomado el mundo por sorpresa y ha ganado una inmensa popularidad entre los aficionados.

El evento forma parte del “El Ocho”, un programa de ESPN que busca dar visibilidad a deportes que normalmente no se transmitirían en televisión. Aquí, el Excel se ha unido a competiciones inusuales y divertidas como “2023 Slippery Stairs” y el “Pillow Fight Championship”. Sin embargo, la magia del torneo Copa VLookup ha cautivado a una audiencia masiva, y ha atraído a más de 800,000 espectadores a través de YouTube, mientras que ESPN también presentó una versión resumida de 30 minutos.

Ex¿En qué consiste la competencia?

La habilidad de los participantes para resolver acertijos y problemas en Excel es la principal razón por la que esta competencia ha logrado atraer una gran cantidad de seguidores. Cada competidor recibe un “caso” que puede abordar una amplia variedad de desafíos, desde calcular resultados y recompensas de una máquina tragamonedas hasta modelar el recorrido de un personaje de videojuego a través de un nivel basado en Excel. El tiempo límite es de 30 minutos, durante los cuales los jugadores deben responder una serie de preguntas, acumulando puntos para llevarse la victoria.

Este año, el torneo presenta una emocionante novedad: es una carrera de eliminación. Cada cinco minutos, el participante con menos puntos es eliminado, hasta que solo quede un campeón de Excel. La emoción y la adrenalina están garantizadas, según Andrew Grigolyunovich, fundador y director ejecutivo de la Copa Mundial de Modelos Financieros, la organización detrás del evento.

Participantes

Los mejores jugadores del mundo del Excel se enfrentan en este torneo. Entre ellos, figuras destacadas como Diarmuid Early, el aclamado “Michael Jordan de Excel”, un consultor financiero y experto en datos. También está Andrew Ngai, un talentoso actuario que actualmente ocupa el puesto más alto en el ranking de los jugadores competitivos de Excel en el mundo. También está David Brown, un destacado profesor de la Universidad de Arizona que dirige muchas de las competencias de Excel a nivel universitario. Estos y otros genios de las hojas de cálculo se enfrentan en un duelo épico que dejará a un campeón supremo.

La Copa VLookup ha logrado convertir una herramienta de trabajo en una emocionante competencia deportiva. La combinación de habilidades en Excel y la capacidad para resolver acertijos ha captado la atención de un amplio público y ha convertido a los jugadores en verdaderas estrellas. Si aún no has visto el enfrentamiento en el “El Ocho”, no te preocupes, pronto podrás disfrutarlo en ESPN y también en su versión completa en línea.

Sigue leyendo:

– ¡Usaban Excel para hacer trampa! Tal vez MLB sí deba quitarle a los Astros el campeonato de 2017

– 10 funciones de Excel “que todos deberíamos aprender”, según la Universidad de Harvard

– Crea sistema en Excel para organizar sus ligues y vida amorosa