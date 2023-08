Ferdinando Valencia dedica desgarrador mensaje a su hijo Dante a cuatro años de su muerte

Los actores Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman nunca olvidarán el 3 de agosto de sus vidas, esa fecha, hace cuatro años, fue una de las más dolorosas de su vida como pareja y familia, pues fue el día que su hijo Dante falleció a tan solo tres meses de haber nacido.

Actualmente el actor mexicano se encuentra en Miami grabando la telenovela ‘Vuelve a mí’ que protagonizan William Levy, Samadhi Zendejas. Pese al trabajo que tiene en este momento, ocupó un momento del jueves para publicar en Instagram un sentido mensaje en el cuarto aniversario de la muerte del bebé.

“Hoy a 4 años de que abriste tus alas especialmente, bendigo tu corta, pero significativa existencia en la tierra, mi Dante”, comienza diciendo el texto que escribió el hermano de Brenda y que Ferdinando reposteó para homenajear a Dante.

Luego se logra leer: “Tengo la certeza que vivirás para siempre en el corazón de tus papis y en el de todos los que te amamos y te vemos reflejado en tu hermano Tadeo”.

Para finalizar ese mensaje dedicado al mellizo que murió agregaron que su breve paso por la vida de quienes lo amaron será inolvidable.

“Dicen que uno muere cuando no queda nadie capaz de recordarnos, cuando las huellas de nuestro paso por la tierra se han borrado y aunque tu tránsito por este mundo fue breve tu llegada y tu partida dejó una huella imborrable en quienes te amamos. Descansa hermoso Dante, ya todo está bien”, dice el mensaje.

Ferdinando le dedicó un segundo mensaje

El recordado ‘Adolfo Argüelles’, el ‘Alacrán’, de ‘Lo que la vida me robó’, publicó una segunda dedicatoria a su hijo en la red social de la camarita.

“4to año con DIOS, y uno menos para volvernos a ver, Dante. Tarde o temprano volverás a los brazos que más te aman, los míos”, escribió para acompañar un emotivo video con imágenes del niño.

Brenda Kellerman dedicó sentido mensaje a su hijo

La actriz dominicana también utilizó su cuenta en Instagram para escribir un texto dedicado a su hijo a cuatro años de su muerte tras haber batallado con complicaciones de salud que comenzaron luego de su nacimiento.

“Mi amor eterno, te amo, te extraño. Ya 4 años de tu partida. Estos recuerdos me llenan el alma. Gracias por seguir agarrando mi mano, nunca me sueltes, yo te necesito siempre y nuestra familia también. Mi guerrero de luz. Me cuesta mucho que no estés, pero yo creo en la voluntad de Dios”, escribió la pareja de Ferdinando Valencia.

¿Qué le pasó a Dante?

Según reveló hace unos años Ferdinando al programa mexicano ‘Hoy’, que todo iba muy bien con el embarazo gemelar de Brenda, pero 10 días antes de que nacieran los niños a ella le diagnosticaron preclamsia. Al nacer Dante se tuvo que quedar unos días en el hospital por cuidados especiales, pero en ese lugar “pescó” una bacteria que le ocasionó una meningitis.

Durante tres largos meses, los actores estuvieron en hospitales con su niño tratando de hacer todo lo posible por salvarle la vida. Sin embargo, cuando pensaron que habían pasado lo peor y que Dante iba a poder vivir, el niño murió.

“Nos dijeron que el niño no tenía nada más meningitis, sino que hidrocefalia, un derrame cerebral, neumonía, insuficiencia cardíaca, los riñones no estaban trabajando, así muchos días. Hasta que nos dijeron ‘yo creo que ya la libramos, yo creo que vamos a salir adelante’ y al día siguiente se murió Dante”, explicó en esa entrevista.

Además, confesó que, cuando el niño se complicó por una hemorragia momentos antes de morir, los médicos les pidieron que “se despidieran de él”, pero él llegó a rogarle a Dios que lo dejara vivir.

“Yo le decía: ‘Dios déjamelo, quiero disfrutar la vida, lo quiero conmigo, por favor déjamelo”, contó.

El caso fue muy conocido en redes sociales porque ambos artistas mantuvieron informados a sus fans que desde diversos países dieron su apoyo a la pareja con mensajes y oraciones.

