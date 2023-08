Natti Natasha estrena la canción ‘No Pare’ usando su polémica foto sin ropa de portada

Luego de que se especulara si la foto íntima de Natti Natasha que comenzó a circular en redes sociales era parte de una infidelidad a Raphy Pina o marketing para su próxima canción, la cantante estrenó el jueves 3 de agosto su sencillo ‘No Pare’ usando la polémica imagen sin ropa.

A través de su perfil en Instagram, anunció, justo con la foto con la que presuntamente la “chantajearon”, que su tema ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.

En la imagen se ve a Natti sin nada de ropa haciéndose una sensual foto frente al espejo presumiendo su retaguardia para presuntamente enviarla al misterioso hombre con el que habría tenido una noche de pasión.

En el videoclip que ya en menos de 24 horas cuenta con más 821,000 vistas en YouTube, la artista urbana explota su sensualidad con atrevidos movimientos y baile de twerking desde su casa en Miami y una playa.

La letra del sencillo ‘No Pare’ está dirigida a una historia pasional con una pareja a la que le pide tener otro fogoso encuentro íntimo.

La canción la produjeron Gaby Music, Raphy Pina y Kingswifft, y fue compuesta por Natti Natasha, Lenny Tavarez, Sean Turk, Jodosky, Kaylee Ameri y Raphy Pina.

Había advertido que ella usaría la foto

El pasado martes, luego de estar ausente en redes sociales unos días, y borrar todas sus publicaciones en Instagram, tras el “escándalo” con el que comenzaron a especular si era una infidelidad o una estrategia de marketing, Natti Natasha encendió las redes con un diminuto bikini amarillo adelantando que sí venía nueva música.

En el texto que utilizó dejó en entrever que supuestamente la estaban chantajeando con una foto que ella misma haría famosa.

“¿Chantajearme por una foto? Somos más los ángeles (emoji) que los demonios (emoji) Mejor la hago famosa. El jueves les cuento. Ahora te digo YO, #NOPARE”, fue el texto que utilizó y que dio paso a las controversiales reacciones de los internautas.

Las redes han reaccionado a la foto íntima en ‘No Pare’

Después de que la intérprete de ‘Criminal’ comunicara que ya su nueva canción con video incluido había salido, en Instagram los usuarios comenzaron a enviarle diversos comentarios por la foto que subió y toda la “promoción” que hubo.

“Yo admiro a natti pero ahora tiene que llegar a desnudarse para ser relevante ¡wow!”; “Estoy segura de que al menos un 90% de las mujeres que la critican han pensado abrirse un OnlyFans alguna vez en su vida”; “Para mí que saco esto para tapar la infidelidad”; “Más bien está disimulando la falta que hizo, y le figuro sacar de rapidez un tema y utilizo la foto jajajaja”; “La reina del marketing como has podido caer tan bajo, supuestos cuernos solo para promocionar una música lol, ya no saben cómo más llamar la atención”; “Es una pena que una mujer con talento tenga que recurrir a realizar un desnudo para vender su música…”; “Qué pena que juzguen y critiquen sin saber lo que realmente está pasando, la verdad es que las redes sociales ahora se usan para destruir a las persona. Si mal no recuerdo ella misma público que ante el chantaje a la persona que se quería hacer viral publicando su foto desnuda, ella iba a publicarla primero y listo problema acabado”, entre otras, han sido parte de las reacciones en la red social de la camarita.

