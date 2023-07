Raphy Pina recibe ataques en redes sociales tras supuesta conversación de Natti Natasha con otro hombre

Natti Natasha está envuelta en un escándalo tras la publicación de mensajes comprometedores que supuestamente se envió ella con un individuo, mientras que su esposo Raphy Pina continúa cumpliendo su condena en prisión desde hace más de un año.

Aunque hasta el momento ni ella ni su equipo se han pronunciado al respecto, sí llamó la atención que borró todas las publicaciones que tenía en su cuenta de Instagram. No obstante, días antes de que estallara todo, la cuenta de dicha red social del productor publicó un mensaje en el que le agradece a dios por darle fortaleza y permitirle descansar.

“Antes de dormir dile a Dios: Gracias Dios porque solo tú cambias mi tristeza por alegría. Gracias porque en medio de mis problemas está tu gran amor por mí. Gracias por no dejarme tocar fondo y levantarme cada vez que caigo. Te amo porque eres fiel, porque eres mi padre, porque sin ti nada sería. Ayúdame a descansar. Amén”, fue el mensaje que se puede leer en las imágenes que compartió.

A pesar de que la reflexión no parece estar relacionada con el escándalo que se destapó más tarde, diversos usuarios comenzaron a enviarle mensajes burlándose de la situación y atacándolo. “A esta hora debe estar ensalta tu mujer hahahahaha”, “cacho contento”, “una bandida esa Naty” y “¿Es verdad que te pegaron cachos?” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

No obstante, también algunos otros lo apoyan como: “Ojalá y no sea cierto todo que esto están diciendo de Nati los queremos mucho @raphypina”, “hasta que Natti no diga nada no creeré” y “Hay muy malas personas que siempre buscan la destrucción de las familias y tú tienes una hermosa. No te dejes caer nunca! Dios es maravilloso. Aférrate a Él y no dejes que nadie, ni nada te perturbe. Sal pronto y a ser felices!!!”.

Sin duda, es una situación complicada la que viven el productor y la cantante dominicana, pero por el momento no se ha podido confirmar que dichas conversaciones sean reales.

