Natti Natasha usa bikini mínimo y muestra qué hay debajo de su top en Instagram para ‘No Pare’

Lo que le supuso a Nati Natasha la supuesta foto filtrada frente al espejo sin nada arriba y unos mensajes comprometedores, la artista nacida den República Dominicana salió y acaloró el Instagram con una fotografía donde se ve con un bikini mínimo amarillo, un top blanco con triangulitos por debajo y un poderoso mensaje. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

“Chantajearme por una foto ? Somos más los 😇 que los 🤬 Mejor la hago famosa. El jueves les cuento. Ahora te digo YO, #NOPARE”, escribió la cantante de género urbano,Natti Natasha en la red social. Por supuesto, la tanda de piropos y hasta mensajes subidos de tono que desató su foto en bikini no ha cesado desde que la publicación se hizo viral.

La dominicana y esposa de Raphy Pina es como prácticamente confirma que todo el escándalo de su supuesto amante y de las fotos de ella casi desnuda, solo se trataría de marketing para su nuevo tema. Esto no deja por fuera la idea de que en realidad sí haya pasado algo con esta fotografía y que Natti haya sido chantajeada o extorsionada. Eso, según alguna interpretación del mensaje. Por lo pronto, habrá que esperar hasta la fecha que ella indica.

Lo que llama la atención de la supuesta foto de Natti Natasha:



El súper teléfono inteligente de alta resolución que no logró tomar nítida la foto y la mano de extraterrestre que aparece con un montón dedos deformes tomando el móvil. Me huele a IA. pic.twitter.com/6P0XufKD0k — Joswald Oropeza (@JoswaldOropeza) July 27, 2023

Natti Natasha incendia el Instagram y aplaca críticas por delgadez

“Preparen motores que volvió la Natti que viene a destronar a muchas”, “REINAAAAA VOLVE A ARGENTINA T AMOOOO”, “Siempre hay alguien que no le gusta ver la felicidad y el éxito en cara ajena tú eres la reina y de eso no cabe duda”, “La más dura de las duras ha aterrizado y bien firme. Dios es bueno. Voy a Natti”, fueron parte de las flores que recibió la intérprete de Mayor Que Usted y La Falta Que Me Haces.

Esto, después de que hace pocos días recibiera múltiples críticas por su delgadez. Desde que cantó con su amiga y compañera musical en el Coachella Music Festival 2023, Becky G, se rumoraba la pérdida de peso de Natti Natasha.

Natti Natasha en el lanzamiento de su restaurante Sugar Factory en Miami. Foto: Mezcalent.

Obviamente, comenzó a trabajar mucho después del encarcelamiento de Raphy. Eso le supone estrés, pero además menos tiempo de comer y sobre todo hacer ejercicio físico. Lo cierto es que, eso quedó en el pasado porque, según sus fans y hasta retractores, está más bella y sensual que nunca después de la promoción para No Pare.

Señalan a Natti Natasha por supuesto marketing

Por supuesto, el escándalo de la foto de Natti Natasha y los supuestos mensajes con otro hombre que no es Raphy Pina pusieron en alerta a todos sus fans a los medios de comunicación, pues ella también borró las fotos del Instagram. Pero, tal como lo habíamos explicado aquí en La Opinión, eso es algo que Natti Natasha y muchísimos artistas más a menudo hacen cuando van a promocionar algo.

Como lo señalan, es una estrategia de marketing que puede generar un gran alcance publicitario, pero esto habrá que esperar a ver de qué se trata. Sin embargo, aquí le dejamos algunas de las críticas que recibió Natti Natasha por supuestamente haber hecho una estrategia de marketing con sus polémicas.

“Ahora los artistas si no hacen controversia, no suenan”, “Qué promo más mala (si es canción lol)”, “Aquí los que piensan que natti se burló de ellos, qué mal…”, “Si pagaste cuernos TE APOYAMOS. Pero no nos mientas”, “Nos tuviste a todos rompiéndose la cabeza 😝 nooo pareeeee. y “Realmente todo lo del audio y foto fue marketing, déjame decirte que caíste muy bajo para poder hacer sonido. Esto habla mucho de ti”.

